Валерий Гергиев возглавил Большой театр. Его первый шаг — постановка «Хованщины»

Дирижера Валерия Гергиева на пять лет назначили генеральным директором Большого театра. Прежний гендиректор Владимир Урин ушел «по собственному желанию». Во время знакомства с коллективом ГАБТ Гергиев заявил, что его первым шагом будет постановка оперы «Хованщина». Гергиев уже занимает должность худрука Мариинского театра.

Дирижера, художественного руководителя и главу Мариинского театра Валерия Гергиева назначили генеральным директором Государственного академического Большого театра. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

«(Предыдущий директор Большого театра) Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию», — говорится в сообщении Правительства РФ. Художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев остается на своем месте.

Вице-премьер Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова представили нового руководителя коллективу.

«Коллектив аплодисментами поблагодарил Владимира Урина за работу на посту директора. Урин, в свою очередь заявил, что работа на этом посту была для него десятью годами счастья», — пишет ТАСС.

На встрече с коллективом ГАБТ дирижер выразил надежду на возможность в скором времени «познакомиться поближе» и отметил, что сейчас важное время для работы в России, а не за рубежом. Гергиев также надеется, что ближайшие театральные сезоны и годы будут успешными.

«Сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут, наоборот, мы были недавно в Китае, спектакли наши показывали, открывали новый зал в Пекине. Но сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома», — сказал он.

Его первым шагом на посту генерального директора станет постановка оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского, пишет Forbes.

Гергиев останется худруком-директором Мариинки. При этом объединения Большого и Мариинского театров не произойдет. «Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, как самостоятельные театры», — сообщила Голикова на встрече с коллективом Большого.

Новый руководитель заявил, что Большой театр и Мариинка могут «обмениваться постановками», использовать площадки друг друга, вместе развиваться.

«В ближайшей афише Мариинского театра Валерий Абисалович заявлен за дирижерским пультом 3-5 раз в неделю. Нет никаких сомнений, что маэстро быстро и очень грамотно распределит свое внимание между двумя столицами», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Мариинки.

Дирижер и руководитель

Валерий Гергиев – всемирно известный дирижер, ярчайший представитель петербургской дирижерской школы.

С 1996 года – бессменный художественный руководитель – директор Государственного академического Мариинского театра. С приходом Валерия Гергиева традицией стали крупные тематические фестивали. Под его управлением симфонический оркестр вышел на новый уровень, освоив не только новые оперные и балетные партитуры, но и обширный симфонический репертуар.

«Под руководством Валерия Гергиева Мариинский театр превратился в масштабный театрально-концертный комплекс, не имеющий аналогов в мире. В 2006 году был открыт Концертный зал, в 2013-м – вторая сцена театра (Мариинский-2), с 1 января 2016 года у Мариинского театра появился филиал во Владивостоке (Приморская сцена), а с 2017-го – во Владикавказе», — сообщается на сайте Мариинского театра.

Среди других проектов Валерия Гергиева, реализованных в театре, – организация онлайн-трансляций концертов и создание студии звукозаписи. В 2009 году у театра появился лейбл Mariinsky.

Гергиев — основатель престижных международных фестивалей, с 2011 года возглавляет оргкомитет Международного конкурса им. П.И.Чайковского.

По его инициативе возродили Всероссийское хоровое общество, на базе которого создан Детский хор России, выступавший на крупнейших площадках страны.

Музыкальная и общественная деятельность Валерия Гергиева отмечена тремя Государственными премиями Российской Федерации, званиями народного артиста России, заслуженного деятеля искусств и Героя Труда, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, орденом Александра Невского.

«Годы счастья» Урина закончились досрочно

Владимир Урин был назначен генеральным директором Большого театра в июле 2013 года. Позже его контракт дважды продлевали: в августе 2017 года и в январе 2022-го. Урин должен был возглавлять Большой театр до 2027 года.

До назначения в Большой он был генеральным директором Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

С ноября 2018 года Урин входит в состав Совета по культуре и искусству при президенте России. Награжден Орденом Почета за вклад в развитие российской культуры и носит звание заслуженного деятеля искусств.