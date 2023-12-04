«Вернуть доверие государства»: Машков рассказал о будущем «Золотой маски»

Союз театральных деятелей выбрал своим председателем режиссера Владимира Машкова. Предыдущий глава Союза Александр Калягин заявил, что надо перезагрузить организацию и выбрать нового председателя, так как из-за СВО наступило «новое время». Машков уже заявил после избрания, что поддерживает нашумевшую реформу премии «Золотая маска», потому что она «утратила доверие государства и спонсоров». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По итогам тайного голосования 60-летний худрук Театра Олега Табакова Машков стал председателем Союза театральных деятелей (СТД), передает «Российская газета».

Голосование проходило на внеочередном съезде Союза. Машков оказался единственным претендентом на место председателя.

Предыдущий глава СТД, режиссер Александр Калягин вначале предложил кандидатуру народного артиста Александра Лазарева, однако тот сам отказался. Он пояснил, что ему уже предложили место главного режиссера в одном из театров. «Я не смогу совмещать новый театр и такую ответственность», — указал Лазарев.

Остальные кандидаты, которых выдвинул съезд, также взяли самоотвод. Среди них директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и директор Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева — оба отказались, сославшись на большую занятость. Таким образом, в бюллетене осталось только одно имя.

Всего в голосовании участвовало 208 делегатов со всей России. За Машкова проголосовали 176 человек, против — 20. Таким образом, его выбрали председателем на пять лет.

Калягин возглавлял Союза театральных деятелей 27 лет, с 1996 года. В конце октября он заявил о необходимости «перезагрузить» организацию и переизбрать ее руководителя. «В условиях, в которых наш Союз сейчас находится, вся его деятельность требует переосмысления. <...> Наступило новое время, идет специальная военная операция», — пояснил тогда режиссер.

В результате СТД собрался на первый в его истории внеочередной съезд. Передавая должность председателя, Калягин попросил «ничего не ломать». «150 лет существования организации подтвердили простой и ясный тезис — есть традиция, ей надо следовать», — подчеркнул он.

Новый председатель Машков ответил, что «ломать» действительно ничего нельзя. Он также коснулся болезненной темы реформы премии «Золотая маска», которая вызвала много споров в последние месяцы.

«Некоторые фестивали утратили доверие, как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны государства и спонсоров. Например, фестиваль «Золотая Маска». И наша общая задача — это доверие вернуть», — считает Машков.

Худрук добавил, что одна из целей СТД — «переосмыслить и перезагрузить» некоторые проекты Союза, включая «Золотую маску». Машков отметил, что среди задач находится также интеграция новых, «героических» регионов России в культурную жизнь страны.

Как СТД связан с конфликтом вокруг «Золой маски»

«Золотая маска» — самая престижная театральная награда страны, а для региональных театров еще и главный шанс заявить о себе, так как номинированные спектакли привозят в Москву. Проект «Золотая маска» известен своей смелостью и независимостью — номинации и саму премию получали авангардные спектакли, где могли звучать политические высказывания. Учредил премию СТД, но он не управлял ей полностью, например президентом «Золотой маски» был не глава Союза, а актер Игорь Костолевский.

В августе СТД объявил о реформе «Золотой маски», после которой она, фактически, прекратит существовать в прежнем виде. Теперь состав жюри будет согласовывать Министерство культуры, а президентом проекта станет председатель СТД. Последний сможет менять жюри и номинантов на свое усмотрение. Вдобавок после реформы из премии исчезнут часть номинаций.

Театральное сообщество ответило резкой критикой, в том числе в адрес лично Калягина. «Сан Саныч! Что с тобой? <...> Ты, всю жизнь работающий в театре, <...> как ты мог пойти на это? <...> То, что предлагается (не знаю кем) от твоего имени, – говорит о полной театральной безграмотности, махровости и мракобесии этих людей», — написал в открытом письме театральный режиссер Кама Гинкас.

Калягин в ответ назвал происходящее «своего рода диспансеризацией» и заявил, что «паникерство до добра не доводит».