«К межнациональной розни относятся болезненно». Почему запретили «Айту»

Фильм «Айта» режиссера Степана Бурнашева вышел в 2022 году и стал самым кассовым якутским фильмом в истории. Спустя полгода после премьеры картина исчезла из всех российских видеосервисов после требования Роскомнадзора. Служба увидела в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». Глава Минкультуры Ольга Любимова объяснила, что подобную реакцию вызвала «тематика межнациональной розни». Она также отметила, что у нее был разговор с режиссером. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что прокатное удостоверение фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева отозвали из-за поступившей в ведомство критики со стороны зрителей.

«Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию. Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики — межнациональной розни в нашем обществе, насколько это постоянно спорная тема…» — отметила Любимова на правительственном часе в Госдуме, отвечая на просьбу депутата прокомментировать отзыв прокатного удостоверения у фильма «Айта».

«Когда фильм появился на онлайн-платформе, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях…» — добавила она.

По словам министра, она беседовала с режиссером Бурнашевым, и оба приняли решение «дальше стараться делать такие темы более тактичными».

В фильме описано, как дочь охотничьего инспектора Айаала Айта пытается покончить с собой после вечеринки одноклассников. Мать находит в ее кармане записку «Афоня, я тебя ненавижу!». Афоня – русский полицейский, подвозивший Айту домой. В больнице Айта умирает и родители узнают, что она была беременна. Тогда ее отец вместе с жителями поселка решает устроить самосуд.

Исчезновение «Айты»

«Айта» стал самым кассовым якутским фильмом в истории. Его кассовые сборы составили 26,1 млн руб., при бюджете в 4 млн руб. К удивлению многих, картина пропала из библиотек российских онлайн-кинотеатров спустя полгода после премьеры по требованию Роскомнадзора. Служба нашла в ленте «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». В октябре Минкультуры отозвало у «Айты» прокатное удостоверение.

«В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности», — объяснили запрет представители РКН в разговоре с газетой «Ведомости».

Бурнашев на это ответил, что закладывал в картину противоположный посыл.

«История как раз о том, что деление людей на «своих» и «чужих» может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов», — объяснял режиссер.

Сам Бурнашев после запрета проката надеялся, что ситуация с запретом его фильма «Айта» вскоре прояснится. «То, что запретили, это скорее ошибка, которая со временем прояснится и фильм вернется. По крайней мере, я в это верю», — заявил постановщик.

Бурнашев отмечал, что не планирует уезжать из России и будет и дальше снимать здесь свое кино.

Региональное кино

Ранее Любимова заявляла, что у россиян начал пропадать интерес к фильмам о жизни в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас на экранах появляются новые города и регионы. «Нам очень важно, чтобы появлялись проекты, где главные герои не только на Новом Арбате живут, не только на Тверской ссорятся, не только на Новодевичьем кладбище прощаются», — отмечала министр.

По ее словам, особенный интерес у россиян вызывает этническое кино и, в частности, якутские фильмы. Любимова заверяла, что правительство будет поддерживать подобные картины, если они отражают реальные события, происходящие в регионе.

Якутский кинематограф за первые девять месяцев 2023 года собрал 80 млн рублей, превысив исторический максимум, сообщал ТАСС.

«Слово пацана»

9 ноября на онлайн-платформах вышел восьмисерийный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» с Иваном Янковским в главной роли. Режиссер — Жора Крыжовников. Лента рассказывает о группировках Казани конца 1980-х годов.

Телеканал «Татарстан-24» сообщил, что местные школьники вдохновились сюжетом сериала и создали Telegram-каналы, в которых выкладывают видео со «стрелок» и карты «поделенных районов». Самых активных участников чатов даже вызвали в полицию на допрос.

​​Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным духовным ценностям. Она назвала сериал «романтизацией бандитизма» и заявила, что он «формирует ложные представления о криминальном мире».

«Сегодня мы становимся свидетелями того, как дети начинают подражать героям фильма, информацию о данных событиях, происходящих уже в эти дни, легко найти в сети интернет», — говорится в обращении Волынец.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила на встрече со студентами во Пскове, что «Слово пацана» нужно внимательно посмотреть.

По ее словам, многие, кто к ней обращается, считают сериал «скорее поучительным», нежели вредоносным.

«Родительское сообщество критикует молодежь, говорит, что они все хулиганы. Но я вижу другое — заряженные, интеллектуальные, активные люди, которые хотят развиваться», — заключила Мизулина.