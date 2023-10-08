Глюкоза — в бомбоубежище, Галкин проснулся от сирен: как звезды из России переживают войну в Израиле

Глюкоза два дня провела в бомбоубежище отеля, когда приехала с мужем и детьми в Тель-Авив на концерт. Максим Галкин* проснулся от сирен, а в соцсетях выразил уверенность в победе Израиля, чем навлек на себя гнев хейтеров. Переехавший в страну Андрей Макаревич** на фоне происходящего продолжает гастрольный тур по Европе, пока его жена выкладывает фотографии из Бутана. Концерт группы «ДДТ» в Тель-Авиве оказался под угрозой. Подробности — у «Газеты.Ru».

Глюкоза с детьми прячется в бомбоубежище

Певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) вместе с мужем Александром Чистяковым и двумя дочерьми второй день проводит в бомбоубежище в Израиле, сообщила Ксения Собчак. По словам журналистки, семья приехала на концерт Бруно Марса, который должен был состояться вечером 7 октября, но был отменен.

В своем Telegram-канале певица упоминала, что ее семья находится в Тель-Авиве. 7 октября она записала обращение к подписчикам, в котором рассказала о сработавшей сирене. По ее словам, после этого постояльцев спустили в бомбоубежище.

«Детки немного напугались, но в целом все в порядке. <...> Соблюдаем все указания, которые нам дают в отеле», — заявила Глюкоза.

8 октября она также опубликовала снимок из убежища, подписав его: «Сидим, пока работают сирены». Через несколько часов после этого певица опубликовала видео уже с улиц Тель-Авива и заверила, что с ней все в порядке. Она уточнила, что в городе «намного спокойнее», чем днем ранее.

В сторис в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) исполнительница сообщила, что семья приняла решение возвращаться в Россию.

«Взяли билетики на завтра, на сегодня не было», – сказала она.

Галкин молится за заложников

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), который вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми проживает в Израиле, 7 октября заявил, что около 06.30 мск его семья проснулась от звука сирен. Он назвал происходящее «тяжелым временем» для Израиля и выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.

«Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!» – написал он на своей странице в Instagram.

Хейтеры отреагировали на публикацию, обвинив юмориста в лицемерии и призвав его «идти защищать свою родину». В настоящее время возможность комментировать пост отключена, все написанные ранее комментарии скрыты. Скриншоты опубликовал Telegram-канал Baza.

Алла Пугачева на данный момент о ситуации в Израиле не высказывалась.

Лидер «Машины времени» считает часы до победы

Основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), тоже переехавший в Израиль в 2022 году, написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в свете происходящего в стране у него «никакого желания нет хвастаться успешными концертами».

По словам музыканта, он завершил гастрольный тур по Германии, после которого отправится в Лондон.

«Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы», — заявил он.

Супруга Макаревича Эйнат Кляйн 7 октября опубликовала в сторис в Instagram фотографии и видео из Бутана. Она также выложила пост с израильским флагом, подписав его: «Победит, сомнений нет, свет». Где находится сын Кляйн и Макаревича, появившийся на свет 30 марта 2022 года, на данный момент неизвестно.

«ДДТ» переносит концерты

Telegram-канал Shot проинформировал о том, что российские музыканты начинают отменять концерты в Израиле после начала боевых действий. В частности, отменено выступление группы «ДДТ», которое должно было состояться в Тель-Авиве 28 октября. Такое решение, по данным канала, принял лидер коллектива Юрий Шевчук, новая дата пока не объявлена.

При этом на официальном сайте группы объявлений об изменении даты концерта в Тель-Авиве нет. Есть данные только о переносе «на неопределенный срок» выступлений в российских городах, которые ранее были запланированы на весну-лето 2023 года. Купить билеты на израильский концерт все еще можно.