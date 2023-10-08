«Все перекрутили». Российскую актрису по ошибке сочли похищенной боевиками в Израиле

СМИ сообщили о возможном похищении российской актрисы Елизаветы Прудниковой боевиками ХАМАС во время музыкального фестиваля в Израиле, депутат Госдумы Попов призывал ее «вытащить». Сама девушка заявила, что находится в Москве, ее перепутали с израильской тезкой, у которой пропала сестра. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Российская актриса Елизавета Прудникова опровергла сообщения о своем похищении бойцами ХАМАС в Израиле. Информация об этом появилась в ночь на 8 октября, когда Telegram-канал Mash сообщил, что палестинские радикалы похитили около 10 девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party у израильского города Офаким на границе с сектором Газа.

Как заявлял канал, среди пленных были две девушки «с русскими фамилиями»: Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Впоследствии депутат Государственной думы Евгений Попов опубликовал скриншот списка пропавших, заявив, что двадцатилетняя актриса из Москвы Елизавета Прудникова «возможно» находится в заложниках у ХАМАС.

«Надо вытаскивать нашу гражданку», – написал он в Telegram-канале.

Сама Прудникова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что с ней «все хорошо» и она находится дома. В комментарии RT она сообщила, что никогда не бывала в Израиле.

Кроме того, девушка опубликовала в сторис фрагмент переписки с тезкой, Елизаветой Прудниковой из Израиля, которая объяснила ситуацию.

«Меня тоже зовут Елизавета Прудникова, я гражданка Израиля. Я делала объявление, что моя сестра Карина пропала вчера во время стрельбы на месте фестиваля. Каким-то образом все перекрутили так, что пропала я, а точнее ты», – говорится в сообщении, обращенном к Прудниковой.

Как пояснила собеседница актрисы, имя и фамилия сестры в списке пропавших написаны на иврите, а ее имя, указанное для связи, – на английском, из-за чего и возникла путаница. Гражданка Израиля также сообщила, что из-за публикации номера телефона ей начали поступать сообщения и звонки «с угрозами, насмешками и вопросами». Она попросила Прудникову помочь «выйти из этого недоразумения».

По заявлению Telegram-канала Baza, пропавшая девушка, которую приняли за Елизавету, на самом деле Карина Притика из португальского Лиссабона. Кто такая Ольга Пильник, также упомянутая в публикации канала Mash, на данный момент неизвестно.

Посольство разбирается

Российское посольство в Израиле проверяет, есть ли среди похищенных российские граждане, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипломатической миссии.

«На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц. На учете в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят», – заявили в посольстве.

Там также подчеркнули, что родственники предполагаемых «похищенных россиянок» в консульский отдел не обращались. Российская сторона передала информацию Израилю и находится в контакте с компетентными израильскими службам.

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что на данный момент информации о пострадавших россиянах на территории Палестины нет. По ее словам, эвакуация российских граждан пока не обсуждается.

Что случилось на фестивале

7 октября израильское агентство Ynet сообщило, что сотни посетителей музыкального фестиваля в кибуце (сельскохозяйственная община. – «Газета.Ru») Реим были вынуждены спасаться бегством после нападения ХАМАС, местонахождение некоторых из них до сих пор не установлено. По словам одного из очевидцев, Чена Мизрахи, пустившиеся в бега люди несколько раз сталкивались с отрядами боевиков, один из них открыл по гражданским, пытавшимся скрыться на машине, огонь из гранатомета.

Впоследствии в сети распространилась видеозапись с похищением избитой девушки, на кадрах она лежала в кузове пикапа в нижнем белье, ее ноги были неестественно согнуты, признаков жизни она не подавала. В конце видео автомобиль, в котором кроме девушки находились вооруженные люди, уезжает под крики толпы.

Американское издание Washington Post сообщило, что девушку опознали родственники: ей оказалась Шани Лук, пропавшая без вести после нападения палестинских боевиков на музыкальный фестиваль.

«Мы узнали ее по татуировкам, и у нее длинные дреды», – рассказала изданию родственница пропавшей.

По информации CNN, Лук имеет гражданство Германии и Израиля. Германское издание Bild сообщило, что девушка родилась в Равенсбурге в федеральной земле Баден-Вюртемберг, однако проживает в Израиле. Дядя девушки Винфрид Гер рассказал изданию, что она была одним из организаторов фестиваля вместе со своим молодым человеком. Он, по данным WP, является мексиканцем, его местонахождение на данный момент неизвестно.

Мать Шани Лук Рикарда записала видеообращение, в котором подтвердила, что опознала свою дочь на записи с похищением.

«Мою дочь похитили вместе с группой туристов на юге Израиля <...> Нам прислали видео, на котором я четко узнала свою дочь. Без сознания, в машине с палестинцами, когда они въезжали в сектор Газа. Прошу любой помощи, любых новостей», – сказала женщина.

Израильский журналист Нанайя Нафтали в Telegram-канале сообщил об опознании еще одной похищенной девушки. Он опубликовал видео с ее пленением.

«Ее зовут Ноа. Ее преступлением была поездка на музыкальный фестиваль на юге Израиля. Ее похитили террористы ХАМАС», – написал журналист.

8 октября агентство Ynet сообщило, что около 30 людей, считавшимися пропавшими после фестиваля, найдены живыми недалеко от Нетивота. В израильской полиции эту информацию опровергли, заявив, что найденные люди не являются участниками Nature party, это сельскохозяйственные рабочие, скрывавшиеся с прошлого дня.