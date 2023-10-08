Объявление войны, россияне в заложниках, эвакуация граждан. Ход боевых действий в Израиле

Израиль официально перешел в состояние войны, решение об этом принял военно-политический кабинет страны. Тем временем в провинции Меген близ границы Израиля и Газы идут тяжелые бои между ЦАХАЛ и ХАМАС, когда как на севере страны ЦАХАЛ бьется с представителями «Хезболлы». Днем Израиль начал эвакуацию жителей на границе с Газой, позже жителей севера страны также призвали эвакуироваться.

Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в «состояние войны». Информацию распространила канцелярия премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху.

Таким образом было соблюдено требование Основного закона страны и введен «пункт 40», согласно которому Израиль не может вступить в войну без решения правительства.

Накануне Нетаньяху, в день начала конфликта с ХАМАС, в публичном заявлении назвал происходящее войной, а не военной операцией.

По данным телеканала Al Jazeera, число погибших в Израиле на второй день конфликта достигло 600 человек.

Обстановка на юге Израиля

Тем временем бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщил телеканал i24.

«Новое проникновение в Израиль, сообщается о крупных перестрелках между ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — прим. «Газеты.Ru») и палестинскими террористами в общине Маген»,

— говорится в сообщении.

Издание Ynet сообщает, что израильские военные применяют тяжелую бронетехнику, в том числе танки. The Times of Israel отмечает, что спустя почти 30 часов после нападения ХАМАС силы ЦАХАЛ продолжают попытки восстановить контроль над приграничными районами с Сектором Газа.

Маген — кибуц (община) на юге Израиля. В 2021 году его население составляло чуть более 500 человек.

Ранее о боях на юге Израиля сообщал СNN. По данным телеканала, столкновения проходят в Офакиме, Сдероте, Яд-Мордехае, Кфар-Азе, Беэри, Ятеде и Киссуфиме. По словам представителя ЦАХАЛ, подполковника Джонатан Конрикуса, израильские военные все еще ведут бои, освобождая последние дома, населенные пункты и базы. «Надеюсь, на рассвете мы сможем объявить, что мы наконец восстановили суверенитет и порядок в Израиле», — отметил он.

Также на границе с Газой израильские власти объявили эвакуацию, которую намерены провести в течение суток. Мероприятия охватили уже 24 населенных пункта на линии разграничения, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. В список вошли населенные пункты Нахаль Оз, Эрез, Нир Ам, Мефласим, Кфар Газа, Гав, Ор Ханер, Ефим, Нетив Эцра, Яд Мордехай, Кармия, Зиким, Керем Шалом, Кессуфим, Дюна, Диван, Нирим, Нир Оз, Айн Третий, Нир Ицхак, Беэри, Маген, Бадим, Кфар-Саад и Атам.

Кроме того, ХАМАС призвал жителей Западного берега реки Иордан присоединиться к восстанию и противостоять силам ЦАХАЛ. Об этом говорится на сайте палестинского движения.

«Призываем наш народ на Западном берегу мобилизоваться и вступить в бой с оккупантами и террористами-поселенцами», — сообщила пресс-служба.

Ситуация на Севере

Еще накануне движение ХАМАС призвало сторонников присоединиться к боевым действиям против Израиля. Первой откликнулась ливанская «Хезболла». Утром сообщалось, что боевики движения нанести удары по израильским позициями близ границы двух стран.

В организации заявили, что обстреляли базы ЦАХАЛ ракетами и минами.

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — говорится в заявлении.

Накануне «Хезболла» заявила, что вторгнется на территорию Израиля, если ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Секторе Газа.

В ответ на действия «Хезболлы» ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по территории Ливана. «ЦАХАЛ готов к такого рода возможностям и будет продолжать действовать во всех регионах и в любое время, когда это необходимо для обеспечения безопасности израильского гражданского населения», — говорится в заявлении армии.

Тем временем жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с «Хезболлой». Об этом сообщает Ynet.

По данным издания, предупреждения об эвакуации получили жители Хермонского района (Голанские высоты) и Верхней Галилеи на севере страны. Население северного округа Израиля составляет порядка 1,5 млн человек (при общем населении в 9,5 млн), тогда как в Голанах живет порядка 40 тыс.

Кроме того, армия Ливана заявила, что израильские войска обстреляли ряд ливанских поселений из танков и артиллерии, есть раненные. Об этом сообщает портал LebArmy.

Согласно сообщению ливанских военных, армия ЦАХАЛ обстрелял окрестности населенных пунктов Шебаа, Халта, Кафр-Шуба и Аль-Хеббария. Уточняется, что в результате израильского обстрела есть раненые среди граждан Ливана.

Заложники, операция в Газе

Тем временем посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что среди заложников, захваченных боевиками палестинского движения «Хамас», могут быть российские граждане. Он отметил, что точных данных по числу заложников нет, но «многие упоминают число около сотни».

«Количество заложников, оно высокое. Но точных данных пока что у нас нет. Многие упоминают число около сотни. Сейчас все разбираются. Тут говорят, что есть, может быть, и граждане России и так далее»,

— рассказал посол.

The Jerusalim Post сообщал, что в Израиле без вести пропали около 750 человек. Среди них числятся военнослужащие, гости музыкального фестиваля Nature Party в кибуце Реим и случайные люди.

По словам посла, решение о проведении наземной военной операции в секторе Газа пока не принято. Он отметил, что «пока что об этом не объявляли», но подчеркнул страна находится в состоянии войны. Посол также допустил, что окончательное решение может быть принято в ближайшие дни.

Решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет, но единичные обращения уже начали поступать. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова.