«Мне много доставалось». Умерла звезда «Рабыни Изауры» Леа Гарсия

В Бразилии 15 августа на 91-м году жизни скончалась актриса Леа Гарсия. Российским и советским зрителям она запомнилась ролями в сериале «Клон» и культовой «Рабыне Изауре». Кроме них, она снялась в более чем 100 картинах, в том числе оскароносном «Черном Орфее». Сама Гарсия не раз признавалась в интервью, что в реальной жизни ей доставалось от зрителей из-за воплощенного на экране образа злодейки в «Рабыне Изауре».

Смерть на фестивале

В бразильском городе Грамаду 15 августа на 91-м году жизни скончалась известная актриса Леа Гарсия. Об этом сообщил G1 Globo, а позднее подтвердил сын артистки Марсело. Гарсия запомнилась российским зрителям в первую очередь как злодейка в сериале «Рабыня Изаура», однако она снялась в более чем 100 картинах, в том числе в «Черном Орфее». Эта лента получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

На этой неделе актриса принимала участие в 51-й церемонии кинофестиваля Gramado Film Festival. Она должна была получить награду Troféu Oscarito за вклад в развитие индустрии. Ночью 15 августа ей стало плохо, она вызвала врачей. Они оказали ей первую помощь, но спасти женщину не удалось. Причиной смерти стал сердечный приступ.

close Актриса Леа Гарсия (1933-2023) Актеры Леа Гарсия и Брено Мелло в фильме «Черный Орфей», 1959 год Актриса Леа Гарсия танцует у Дворца Шайо в Париже для программы «Кинопанорама», 1960 год Кинорежиссер Марсель Камю и актрисы Лурд де Оливейра (слева) и Леа Гарсия, 1960 год Кадр из сериала «Мария, Мария» (1978) Полную галерею можно посмореть

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Организаторы фестиваля в прощальном слове отметили, что Гарсия «сыграла ключевую роль в преодолении барьера персонажей, традиционно предназначенных для чернокожих актрис».

Гарсия продолжала сниматься до последних дней. 14 августа она подтвердила намерение поучаствовать в продолжении мыльной оперы «Возрождение».

Издевательства над Изаурой

Как рассказывала сама актриса в интервью, роль Розы в «Рабыне Изауре» была ее визитной карточкой. При этом характер сериального персонажа доставлял ей неудобства в реальной жизни. По сюжету злая и завистливая Роза была рабыней Комендадора Алмейды и плела интриги, чтобы навредить Изауре. Гарсия признавалась, что из-за роли прохожие щипали ее на улице, а в домах, где она жила, били окна и расписывали стены ругательствами.

«Мне много доставалось. Я женщина, которая любит ходить на рынок и ярмарку.

Итак, я пошла на ярмарку… и продавец взял огромную рыбу и ударил меня на спине, потому что я была зла по отношению к Изауре.

Тогда я заплакала», — вспоминала Гарсия.

Культ сериала в СССР

Сериал был создан по одноименному роману 1875 года Бернарду Гимарайнша. Сама Роза, по описанию в книге, выгодно выделялась среди рабынь внешними данными:

«У нее было стройное и гибкое тело, нежное личико с четко обрисованными губами – чувственными, влажными и алыми, как чудоцвет, только что распустившийся ранним апрельским утром. Черные глаза были не слишком большими, но искрились очаровательной живостью и озорством. Черные вьющиеся волосы могли бы стать украшением любой европейской аристократки…»

В сериале персонаж Гарсии был далек от этого описания. Ее отношение к Изауре тоже отличалось от первоисточника — по роману Роза была жестока к главной героине,но дальше саркастических подколок не доходило.

Сериал, который показывали в Бразилии в 1976—1977 годах, оказался на экранах советских зрителей только в 1988 году, став впоследствии культовым. В 1990 году по просьбам зрителей его показали повторно. Кроме того, после теленовеллы в Союзе в употребление прочно вошло слово «фазенда», в основном для ироничного обозначения загородных участков в 6—10 соток.

В сериале «Клон» Гарсия играла Лолу, тетю Деузы да Силва, которая была суррогатной матерью Лео (молодой клон Лукаса).