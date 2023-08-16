«Мне много доставалось». Умерла звезда «Рабыни Изауры» Леа Гарсия

Смерть на фестивале
В бразильском городе Грамаду 15 августа на 91-м году жизни скончалась известная актриса Леа Гарсия. Об этом сообщил G1 Globo, а позднее подтвердил сын артистки Марсело. Гарсия запомнилась российским зрителям в первую очередь как злодейка в сериале «Рабыня Изаура», однако она снялась в более чем 100 картинах, в том числе в «Черном Орфее». Эта лента получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.
На этой неделе актриса принимала участие в 51-й церемонии кинофестиваля Gramado Film Festival. Она должна была получить награду Troféu Oscarito за вклад в развитие индустрии. Ночью 15 августа ей стало плохо, она вызвала врачей. Они оказали ей первую помощь, но спасти женщину не удалось. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Организаторы фестиваля в прощальном слове отметили, что Гарсия «сыграла ключевую роль в преодолении барьера персонажей, традиционно предназначенных для чернокожих актрис».
Гарсия продолжала сниматься до последних дней. 14 августа она подтвердила намерение поучаствовать в продолжении мыльной оперы «Возрождение».
Издевательства над Изаурой
Как рассказывала сама актриса в интервью, роль Розы в «Рабыне Изауре» была ее визитной карточкой. При этом характер сериального персонажа доставлял ей неудобства в реальной жизни. По сюжету злая и завистливая Роза была рабыней Комендадора Алмейды и плела интриги, чтобы навредить Изауре. Гарсия признавалась, что из-за роли прохожие щипали ее на улице, а в домах, где она жила, били окна и расписывали стены ругательствами.
«Мне много доставалось. Я женщина, которая любит ходить на рынок и ярмарку.
Итак, я пошла на ярмарку… и продавец взял огромную рыбу и ударил меня на спине, потому что я была зла по отношению к Изауре.
Тогда я заплакала», — вспоминала Гарсия.
Культ сериала в СССР
Сериал был создан по одноименному роману 1875 года Бернарду Гимарайнша. Сама Роза, по описанию в книге, выгодно выделялась среди рабынь внешними данными:
«У нее было стройное и гибкое тело, нежное личико с четко обрисованными губами – чувственными, влажными и алыми, как чудоцвет, только что распустившийся ранним апрельским утром. Черные глаза были не слишком большими, но искрились очаровательной живостью и озорством. Черные вьющиеся волосы могли бы стать украшением любой европейской аристократки…»
В сериале персонаж Гарсии был далек от этого описания. Ее отношение к Изауре тоже отличалось от первоисточника — по роману Роза была жестока к главной героине,но дальше саркастических подколок не доходило.
Сериал, который показывали в Бразилии в 1976—1977 годах, оказался на экранах советских зрителей только в 1988 году, став впоследствии культовым. В 1990 году по просьбам зрителей его показали повторно. Кроме того, после теленовеллы в Союзе в употребление прочно вошло слово «фазенда», в основном для ироничного обозначения загородных участков в 6—10 соток.
В сериале «Клон» Гарсия играла Лолу, тетю Деузы да Силва, которая была суррогатной матерью Лео (молодой клон Лукаса).