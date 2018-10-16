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Знакомьтесь, мыльная опера: история успеха «Рабыни Изауры»

30 лет назад в СССР стартовал сериал «Рабыня Изаура»

Ровно 30 лет назад, 16 октября 1988 года, в СССР стартовал показ легендарного бразильского сериала «Рабыня Изаура», взрастившего целое поколение благодарных отечественных зрителей. «Газета.Ru» вспоминает историю успеха мыльной оперы, которую некоторые пересматривают до сих пор.

Для отечественного зрителя «Рабыня Изаура» является безо всяких преувеличений культовым сериалом: за перипетиями сюжета мыльной оперы с замиранием сердца следила вся страна, ее героев любили и ненавидели, положительным персонажам искренне сочувствовали, словно это были абсолютно родные люди, тогда как отрицательных всей душой презирали, будто те чем-то сильно провинились в реальной жизни.

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Многосерийная драма настолько плотно вошла в быт советских, а затем и российских граждан, что даже ввела в обиходный лексикон слово «фазенда», которым в основном обозначали небольшие дачные участки.

Советская премьера «Рабыни Изауры» состоялась на центральном телевидении 16 октября 1988 года, когда была показана первая серия теленовеллы. При этом в страну сериал в теории мог прийти и значительно раньше, ведь создан он был бразильской компанией Globo еще во второй половине 70-х годов.

Фоторепортаж: Что стало с актерами из сериала "Рабыня Изаура"

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Оригинальная версия драмы включала в себя 100 25-минутных серий, однако для международного показа история была сокращена до 30 получасовых эпизодов. В СССР же «Рабыню» перемонтировали в более привычный зрителю часовой формат, укоротив ее до 15 выпусков.

Показав пять пилотных серий в течение пяти дней, советские телеруководители (учитывая огромный интерес публики к продолжению интригующей мыльной оперы) устроили зрителям настоящую пытку — следующий эпизод появился на отечественных экранах лишь в конце февраля 1989-го. К счастью, в дальнейшем подобных пауз не возникало, и счастливый финал истории был показан уже в марте.

«Рабыня Изаура», как известно, является экранизацией одноименной книги Бернардо Гимарайнша, увидевшей свет еще в 1875 году. В своем романе писатель, что интересно, делал куда меньший упор на любовные хитросплетения и прочие «сериальные» интриги, ставя во главу угла проблему рабства в Бразилии, которое на момент выхода произведения еще не было отменено. А вот в экранизации, к съемкам которой приступили спустя целых 100 лет после появления первоисточника, от данной темы, на тот момент уже не такой актуальной, решили несколько отдалиться (пускай и не полностью), превратив «Рабыню» в эталонную мелодраму.

Главной героиней сериала, как можно догадаться, является Изаура, рабыня-квартеронка (так называли людей, у которых один из предков во втором поколении был представителем негроидной расы — «Газета.Ru»).

По ходу развития сюжета девушка, живущая в семье командора Алмейды, сталкивается с множеством тяжелых испытаний на пути к свободе и счастью с любимым человеком. Заканчивается все, естественно, хэппи-эндом — Изаура выходит замуж за благородного Альваро, тогда как главный злодей кончает жизнь самоубийством.

Роль Изауры в экранизации романа Гимарайнша исполнила красавица Луселия Сантуш, которой на момент начала съемок не было и 20-и. Невообразимый успех теленовеллы принес артистке огромную популярность и целый ряд предложений об участии в других крупных проектах, включая сериалы «Сеньорита», «Живая вода», «Война полов», «Кармен» и другие. Столь внушительный карьерный толчок, впрочем, случился далеко не со всеми актерам мыльной оперы: для многих из них «Рабыня Изаура» так и осталась единственная значимой работой в жизни.

В 2004 году бразильской телекомпанией Rede Record был создан ремейк культового сериала, в каст которого вошли и некоторые актеры из оригинальной экранизации.

Так, Рубенс ди Фалко, в первом варианте «Рабыни Изауры» исполнявший роль Альваро, сыграл в ремейке отца персонажа — командора Алмейду. А всего пару лет назад одна из студий начала создание приквела проекта под названием «Рабыня-мать», в центре сюжета которого оказалась мать Изауры, проданная в рабство.

В России все эти новинки ожидаемо остались незамеченными, однако о популярности оригинальной «Рабыни» это практически ничего не говорит: сериал 1976-77 годов транслировали на отечественном телевидении бесчисленное количество раз, в том числе и в ходе текущего десятилетия. Причем показали отечественному зрителю и полную версию сериала, включающую в себя 100 серий.