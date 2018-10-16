Знакомьтесь, мыльная опера: история успеха «Рабыни Изауры»

Для отечественного зрителя «Рабыня Изаура» является безо всяких преувеличений культовым сериалом: за перипетиями сюжета мыльной оперы с замиранием сердца следила вся страна, ее героев любили и ненавидели, положительным персонажам искренне сочувствовали, словно это были абсолютно родные люди, тогда как отрицательных всей душой презирали, будто те чем-то сильно провинились в реальной жизни.

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Многосерийная драма настолько плотно вошла в быт советских, а затем и российских граждан, что даже ввела в обиходный лексикон слово «фазенда», которым в основном обозначали небольшие дачные участки.

Советская премьера «Рабыни Изауры» состоялась на центральном телевидении 16 октября 1988 года, когда была показана первая серия теленовеллы. При этом в страну сериал в теории мог прийти и значительно раньше, ведь создан он был бразильской компанией Globo еще во второй половине 70-х годов.

Фоторепортаж: Что стало с актерами из сериала "Рабыня Изаура" __is_photorep_included12023377: 1

Оригинальная версия драмы включала в себя 100 25-минутных серий, однако для международного показа история была сокращена до 30 получасовых эпизодов. В СССР же «Рабыню» перемонтировали в более привычный зрителю часовой формат, укоротив ее до 15 выпусков.

Показав пять пилотных серий в течение пяти дней, советские телеруководители (учитывая огромный интерес публики к продолжению интригующей мыльной оперы) устроили зрителям настоящую пытку — следующий эпизод появился на отечественных экранах лишь в конце февраля 1989-го. К счастью, в дальнейшем подобных пауз не возникало, и счастливый финал истории был показан уже в марте.

«Рабыня Изаура», как известно, является экранизацией одноименной книги Бернардо Гимарайнша, увидевшей свет еще в 1875 году. В своем романе писатель, что интересно, делал куда меньший упор на любовные хитросплетения и прочие «сериальные» интриги, ставя во главу угла проблему рабства в Бразилии, которое на момент выхода произведения еще не было отменено. А вот в экранизации, к съемкам которой приступили спустя целых 100 лет после появления первоисточника, от данной темы, на тот момент уже не такой актуальной, решили несколько отдалиться (пускай и не полностью), превратив «Рабыню» в эталонную мелодраму.

Главной героиней сериала, как можно догадаться, является Изаура, рабыня-квартеронка (так называли людей, у которых один из предков во втором поколении был представителем негроидной расы — «Газета.Ru»).

По ходу развития сюжета девушка, живущая в семье командора Алмейды, сталкивается с множеством тяжелых испытаний на пути к свободе и счастью с любимым человеком. Заканчивается все, естественно, хэппи-эндом — Изаура выходит замуж за благородного Альваро, тогда как главный злодей кончает жизнь самоубийством.

Роль Изауры в экранизации романа Гимарайнша исполнила красавица Луселия Сантуш, которой на момент начала съемок не было и 20-и. Невообразимый успех теленовеллы принес артистке огромную популярность и целый ряд предложений об участии в других крупных проектах, включая сериалы «Сеньорита», «Живая вода», «Война полов», «Кармен» и другие. Столь внушительный карьерный толчок, впрочем, случился далеко не со всеми актерам мыльной оперы: для многих из них «Рабыня Изаура» так и осталась единственная значимой работой в жизни.

В 2004 году бразильской телекомпанией Rede Record был создан ремейк культового сериала, в каст которого вошли и некоторые актеры из оригинальной экранизации.

Так, Рубенс ди Фалко, в первом варианте «Рабыни Изауры» исполнявший роль Альваро, сыграл в ремейке отца персонажа — командора Алмейду. А всего пару лет назад одна из студий начала создание приквела проекта под названием «Рабыня-мать», в центре сюжета которого оказалась мать Изауры, проданная в рабство.

В России все эти новинки ожидаемо остались незамеченными, однако о популярности оригинальной «Рабыни» это практически ничего не говорит: сериал 1976-77 годов транслировали на отечественном телевидении бесчисленное количество раз, в том числе и в ходе текущего десятилетия. Причем показали отечественному зрителю и полную версию сериала, включающую в себя 100 серий.