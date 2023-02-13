«Ему я обязан своей славой»: как меценат Савва Мамонтов открыл Федора Шаляпина

Русский оперный певец Федор Шаляпин известен как солист Большого и Мариинского театров, а также нью-йоркской «Метрополитен Оперы». В начале карьеры на артиста не делали больших ставок в Мариинке, и он ушел в частную оперу предпринимателя Саввы Мамонтова. «Газета.Ru» рассказывает о том, как меценат вложился в развитие певца и за четыре года сделал его солистом Большого театра.

В 1895 году дирекция Императорских театров приняла начинающего оперного певца Федора Шаляпина в Санкт-Петербургскую оперную труппу. На сцене Мариинского театра он с успехом пел партии Мефистофеля в опере «Фауст» Шарля Гуно и Руслана в «Руслане и Людмиле» Михаила Глинки. Певец также был задействован в комической опере Доменико Чимароза «Тайный брак», но его способность исполнять разнообразные партии не получила должной оценки. Современники вспоминали, что в сезон 1895-1896 годов Шаляпин «появлялся довольно редко и притом в мало подходящих для него партиях».

Этим воспользовался предприниматель-железнодорожник и меценат Савва Мамонтов, заметивший выдающийся талант и темперамент Шаляпина на сцене Панаевского театра в Санкт-Петербурге. Он уговорил неопытного певца перейти в труппу его Частной русской оперы.

close 100% Русский меценат Савва Иванович Мамонтов, фото 90-х годов ХIХ века ТАСС

«Слабо развиты верха. Пускай пока привыкает к сцене годика два», — так отмечал меценат способности Шаляпина.

В 1896 году Мамонтов пригласил артиста выступить в спектаклях, которые проходили в рамках выставки в Нижнем Новгороде. Местные встретили неизвестного исполнителя прохладно. В то время газета «Волгарь» писала, что «по сцене ходил по временам очень развязный молодой человек, певший что-то про себя».

«Из исполнителей мы отметим г. Шаляпина, обширный по диапазону бас которого звучит хорошо, хотя и не особенно сильно в драматических местах. Играет артист недурно, хотя хотелось бы поменьше величавости и напыщенности», — говорилось в газете.

Осознавая потенциал Шаляпина, Мамонтов нанял концертмейстера, который обучал певца правильному дыханию и артикуляции. Меценат рекомендовал певцу начинать день с вокальных упражнений и сам репетировал с ним некоторые сцены. При этом контракт Шаляпина с Мариинским театром оставался действующим, и он должен был вернуться в Петербург. Однако Мамонтов не желал делить артиста и заплатил императорским театрам огромную неустойку. Впоследствии Шаляпин вспоминал, какие отличия видел между петербургскими театрами и мамонтовской оперой.

close 100% Русский оперный певец Федор Шаляпин с женой Иолой Торнаги, 1903 год Михаил Дмитриев/РИА Новости

«Я сразу почувствовал разницу между роскошным кладбищем моего императорского театра с его пышными саркофагами и этим ласковым зеленым полем с простыми душистыми цветами. Не приходили никакие чиновники на сцену, не тыкали пальцем, не морщили бровей», — писал Шаляпин.

Меценат говорил: «Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите! Если нужно поставить оперу, поставим оперу. Для вас». Певец давно мечтал исполнить партию Ивана Грозного — и получил ее в первом же сезоне в опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова. Также в свой первый год в опере Мамонтова Шаляпин сыграл Странника в «Рогнеде», Возьминского в «Опричнике» и несколько других ролей.

В октябре 1897 года Мамонтов нанял 24-летнего Сергея Рахманинова в качестве второго дирижера. Он сотрудничал с мамонтовским театром в течение одного сезона, а также согласился летом поработать с артистами над разучиванием партий на следующий сезон.

Много внимания Рахманинов уделял Шаляпину, помогая ему разобрать партитуры опер «Юдифь», «Моцарт и Сальери» и «Борис Годунов». Их премьеры состоялись осенью 1898 года.

«Рахманинов довел музыкально-сценическое развитие Шаляпина до степени профессиональной зрелости», — писала музыковед Вера Россихина.

Певец занимался в Частной опере в течение четырех лет. За это время он развил свой талант, наработал большой опыт и обрел широкую известность. Артист исполнил партии в операх «Садко» (Варяжский гость) и «Моцарт и Сальери» (Сальери) Николая Римского-Корсакова, «Русалка» (Мельник) Александра Даргомыжского, «Жизнь за царя» (Иван Сусанин) Михаила Глинки, «Борис Годунов» (Борис Годунов) и «Хованщина» (Досифей) Модеста Мусоргского и других.

В 1899 году Шаляпин покинул мамонтовский театр. Меценат понимал, что певец уже перерос его оперу, но долго не обращал внимания на слухи о переговорах управляющего московской конторой Императорских театров Владимира Теляковского с Шаляпиным.

close 100% Сергей Рахманинов (справа) и Федор Шаляпин (слева), 1916 год РИА Новости

Контракт с Большим театром певец подписал после хмельного застолья в ресторане «Славянский базар», которое устроил Теляковский. Для Мамонтова это показалось оскорбительным. Вскоре от мецената ушел художник Константин Коровин. С приходом в Большой театр начался расцвет творчества Шаляпина: его выступления проходили с огромным успехом, а визиты в Мариинку приравнивались к значительному событию. В 1901 году певец дал десять представлений в миланском театре «Ла Скала».

В сентябре 1899 года Мамонтов не смог расплатиться с кредиторами и был заключен в Таганскую тюрьму за растрату «железнодорожных» средств. Сезон 1899-1900 годов театр отыграл под названием Товарищество русской частной оперы и просуществовал до 1904 года. Его бюджет складывался из личных взносов артистов.

Летом 1900 года известный адвокат Федор Плевако защитил предпринимателя в суде. Мамонтова оправдали, но к тому моменту он был фактически разорен.

В своих «Воспоминаниях о Федоре Шаляпине» Коровин написал, что в это сложное время Шаляпин ни разу не навестил Мамонтова. Когда художник пришел к предпринимателю, который отбывал домашний арест в доме сына, Мамонтов сказал: «А Феденьке Шаляпину я написал, но он что-то меня не навестил». Позднее Серов, обсуждая эту ситуацию с Коровиным, заявил о Шаляпине: «Мало сердца». Перед смертью Мамонтов завещал, чтобы певца не пустили на его похороны. При этом Шаляпин позже написал в своей биографии: «Савве Ивановичу я обязан своей славой. Ему я буду признателен всю мою жизнь».