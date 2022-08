От «Симпсонов» до «Чернобыля»: каким Горбачева показывали на экране

«Рокки 4» (1985)

close 100% «Рокки 4» (1985) MGM/UA

В четвертой части культовой франшизы Михаил Горбачев в исполнении британского актера Дэвида Ллойда Остина смотрит с трибун на бой американского боксера Рокки (Сильвестр Сталлоне) и советского спортсмена Ивана Драго (Дольф Лундгрен). После победы Рокки генсек аплодирует ему стоя. Любопытно, что финал ленты совпал с началом дружбы Горбачева и президента США Рональда Рейгана. В год премьеры фильма они впервые встретились в Женеве на саммите по ядерному разоружению.

«Saturday Night Live» (1987)

close 100% Saturday Night Live (1987) NBC

В одном из юмористических скетчей в рамках шоу «Saturday Night Live» Горбачева сыграл Дэнни ДеВито. По сюжету президент Рейган (Фил Хартман) устраивает советскому политику экскурсию по округу Колумбия и пересказывает историю США при помощи голливудских фильмов.

«Голый пистолет» (1988)

close 100% «Голый пистолет» (1988) Paramount Pictures

В фильме Дэвида Цукера «Голый пистолет» Горбачева снова сыграл Дэвид Ллойд Остин. В самом начале ленты генсек вместе с Муаммаром Каддафи, Имамом Хомейни, Иди Амином, Ясиром Арафатом и Фиделем Кастро готовят теракт против США. По сюжету в кабинет врывается американский лейтенант Фрэнк Дребин и стирает знаменитое родимое пятно с головы Горбачева.

«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992)

close 100% «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992) Мосфильм

В последнем фильме Леонида Гайдая президента СССР сыграл Леонид Куравлев. На экране Горбачев общается с США по сверхсекретной телефонной линии. Внезапно мафиозо Рабинович разъединяет разговор, чтобы срочно позвонить в Одессу.

«Небо над Берлином 2» (1993)

close 100% «Небо над Берлином-2» (1993) Sony/Columbia

Актерским дебютом Горбачева в кинематографе стала роль самого себя в фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином 2». По мнению газеты The New York Times, режиссер якобы увидел в политике «ангела-хранителя гласности». Вместе с экс-президентом СССР в ленте снялся лидер рок-группы The Velvet Underground Лу Рид.

«Симпсоны» (1996)

close 100% «Симпсоны” (1996) 20th Century Fox Television

В одной из серий мультсериала «Симпсоны» Горбачев способствует тому, чтобы Джордж Буш-старший извинился перед Гомером Симпсоном, с которым недавно подрался. Американский политик отвечает, что не желает «показывать слабости перед русскими» — но все равно извиняется.

Реклама Pizza Hut (1997)

close 100% Реклама Pizza Hut (1997) Pizza Hut

В 1997 году Горбачев снялся в рекламе сети американских ресторанов Pizza Hut. По сюжету экс-генсек приходит в одно из московских заведений сети со своей внучкой Анастасией, и посетители начинают активно спорить о результатах его политики. Негативные реплики перекрывает пожилая женщина, заявляющая, что без Горбачева у россиян не было бы Pizza Hut.

Вокруг участия политика в ролике ходило много споров. В 2010 году издание Time включило эту рекламу в список «Самых позорных роликов с участием знаменитостей».

В одном из интервью Горбачев объяснил, что ему были нужны деньги для финансирования Горбачев-фонда и Международного Зеленого Креста. Сумма гонорара не озвучивалась, но по оценке Foreign Policy в пересчете на цены 2019 года она составила около $1 млн.

Выпуск по мотивам сериала «Твин Пикс» в шоу «Куклы» (2002)

close 100% Выпуск по мотивам сериала «Твин Пикс» в шоу «Куклы» (2002) НТВ

В 2002 году в шоу «Куклы» на НТВ вышел эпизод по мотивам сериала «Твин Пикс». По сюжету убийство Лоры Палмер расследует агент Пупер (Путин) — в Красной комнате его встречают духи Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. В конце ролика Горбачев (его сериальным прообразом послужил Человек из другого места) появляется в маске из фильма «Твин Пикс: Огонь, иди со мной».

Известно, что Горбачев был большим поклонником культового сериала. В 2014 году был обнародован отрывок из книги писателя и журналиста Брэда Дюкса, согласно которому политик пытался узнать имя убийцы Лоры Палмер через президента США Джорджа Буша-старшего. Тот, в свою очередь, связался с куратором написания сценария сериала Джулсом Хаймовитцем, который задал вопрос Горбачева напрямую Дэвиду Линчу. Режиссер отвечать отказался.

«Ласковый май» (2009)

close 100% «Ласковый май» (2009) DixiMedia

Через год после начала перестройки продюсер Андрей Разин основал группу «Ласковый май». В фильме о коллективе важную роль играет история снимка, на котором изображен маленький Разин с семьей Горбачевых. В одном из интервью продюсер в шутку назвался племянником генсека — и все ему поверили.

«Когда Горбачев посмотрел фильм и увидел свою роль, то сказал: «Талантливый подлец». Но ведь и Остап Бендер был талантливый», — рассказывал Разин.

В одной из сцен музыкального байопика Горбачев в исполнении актера Ивана Агапова лично посещает концерт «Ласкового мая».

«Ельцин. Три дня в августе» (2011)

close 100% «Ельцин. Три дня в августе» (2011) НТВ

Художественный фильм «Ельцин. Три дня в августе» режиссер Александр Мохов снял за 19 дней. Лента посвящена путчу 18-21 августа 1991 года, после которого фактически распался СССР. Горбачева в фильме сыграл Владимир Юматов, а Бориса Ельцина — Дмитрий Назаров из «Кухни». Из-за плохого качества оригинальной пленки с видеообращением Горбачева об отречении от власти историческую речь бывшего генсека озвучил Юматов.

«Так сложились звезды» (2016)

close 100% «Так сложились звезды» (2016) «Казахфильм»

Фильм российского режиссера Сергея Снежкина «Так сложились звезды» стал пятой пятой частью цикла «Путь Лидера» о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве. Роль Горбачева в ленте исполнил Игорь Угольников. Персонаж появляется лишь в одной сцене: вместе с женой Раисой Максимовной (Дарья Мороз) они находятся на полевом стане казахстанской целины в сопровождении бывшего Первого секретаря ЦК КП Казахстана Динмухамеда Кунаева (Алдабек Шалбаев) и Назарбаева (Берик Айтжанов).

«Чернобыль» (2019)

close 100% «Чернобыль» (2019) HBO

В пятисерийном проекте HBO «Чернобыль» Горбачева сыграл шведский актер Давид Денсик. В последнем эпизоде политик лично дает указание не награждать академика Валерия Легасова (Джаред Харрис) званием Героя Социалистического Труда после того, как тот представил свою версию катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сам Горбачев после просмотра заявил, что не имеет никакого отношения к проблемам в карьере и жизни академика.

«Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст? Это выдумки», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Спектакль «Горбачев» (2020)

close 100% Спектакль “Горбачев” (2020) Ира Полярная/Театр наций

В документальном спектакле «Горбачев» Алвиса Херманиса были заняты только два актера — худрук Театра наций Евгений Миронов в роли Горбачева и Чулпан Хаматова в роли супруги бывшего президента СССР Раисы. Создатели постановки изучили исторические документы, мемуары политиков, документальные фильмы, интервью и воспоминания супружеской пары, а также лично встретились с Горбачевым. В Театре наций рассказали, что исполнителей главных ролей одобрил сам политик — и спектакль ему очень понравился.

«Горбачев. Рай» (2020)

close 100% Кадр из фильма «Горбачев. Рай» (2020) artdocfest.com

В 2020 году документалист Виталий Манский выпустил фильм на основе интервью с Горбачевым, записанного в его служебном доме в Подмосковье. Лента погружает зрителя в повседневную жизнь и неспешные свидетельства пожилого политика.

«Михаилу Горбачеву будут стоять памятники по всему миру, — сказал Манский. — Где-то очень скоро, а где-то, например в России, должно пройти много-много лет, прежде чем появится понимание того, что этот человек сделал для истории. Но мне бы хотелось, чтобы за прохладой бронзы или мрамора был виден человек, решивший собственными силами сделать мир лучше. Именно с этой мотивацией мы взялись за долгую работу и убедили этого уставшего от мира 90-летнего старика позволить нам войти в его мир одиночества, разочарования и радости свободы».

Картина получила премию за лучшую режиссуру в Амстердаме на фестивале IDFA, который часто называют «Оскаром» для документалистики».

«Нулевой пациент» (2022)

close 100% «Нулевой пациент» (2022) Продюсерская компания «Среда»

В новом сериале «Нулевой пациент», рассказывающем о вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице в Элисте в 1988 году, Горбачев в исполнении Геннадия Смирнова выступил как один из второстепенных персонажей. Как и в «Чернобыле», главной задачей ряда чиновников становится сокрытие правды в пользу имиджа и интересов государства.