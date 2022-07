Мадонна вместо Хьюстон и принцесса Диана в сиквеле. Чего вы не знали о «Телохранителе»

Впервые фильм планировали снять в 70-х со Стивом Маккуином и Дайаной Росс

Автор сценария Лоуренс Кэздан придумал «Телохранителя» еще в середине 70-х. Тогда же планировалось, что главные роли в картине сыграют топовые артисты своего времени: Стив Маккуин и Дайана Росс. Но запуск проекта постоянно переносился — и воплотить изначальную версию не получилось. Всего же фильм пытались запустить в производство 67 раз, прежде чем его сняли под продюсированием Кевина Костнера. Кстати, число 67 нашло свое отражение в названии премии «Оскар», по ходу которой разворачиваются события третьего акта фильма, — церемонию назвали 67-й по счету, что опережало реальный ход времени на два года.

Сыгравший главную роль телохранителя Фрэнка Фармера Костнер все же отдал дань уважения своему несостоявшемуся предшественнику. Актер признался, что внешне постарался скопировать стиль Маккуина и даже сделал такую же прическу.

На постере фильма Костнер держит на руках не Уитни Хьюстон

Об этом стало известно только в 2019 году — спустя 27 лет с момента премьеры фильма. В одном из телешоу Костнер рассказал, что для постера с ним позировала не лично Хьюстон, а ее дублерша.

По словам актера, было сделано несколько разных снимков, но тот, на котором герой Костнера несет на руках свою клиентку, певицу Рейчел Мэррон, получился самым удачным. «Я лишь попросил, чтобы дублерша спрятала лицо. Это заодно и добавляло снимку драматизма», — признался Костнер.

Мадонна пробовалась на главную женскую роль, но Костнер отказался брать ее в проект из-за насмешки

Хотя Костнер — как продюсер ленты — сразу представлял на месте Рэйчел Мэррон исключительно Хьюстон, боссы Warner Bros. настаивали, чтобы был проведен полноценный кастинг. На первых порах на главную женскую роль претендовали Джанет Джексон, Оливия Ньютон-Джон и даже Мадонна. Последнюю отказался брать в проект лично Костнер.

Актер припомнил королеве поп-музыки ее саркастичную насмешку в его адрес. Дело был после одного из концертов певицы. За кулисы к ней пришел Костнер, чтобы познакомиться и похвалить выступление. Мадонна пожала руку актеру, а после развернулась и сделала вид, что ее сейчас стошнит. Этот момент попал в камеру и стал частью документального фильма «В постели с Мадонной».

Легендарную заглавную песню фильма написала и впервые исполнила Долли Партон

Изначально заглавной композицией фильма должен был стать трек Джимми Раффина «What Becomes of the Brokenhearted», но вскоре стало известно, что песню уже использовали в картине «Жареные зеленые помидоры» годом ранее. Тогда Костнер предложил Хьюстон сделать кавер на песню Долли Партон «I Will Always Love You», выпущенную еще в 1974-м. Он же посоветовал Уитни начать песню а капелла.

В фильме также звучит еще один кавер на трек Партон, сделанный в стиле кантри. Песня играет фоном во время свидания Фрэнка и Рейчел, когда они танцуют в баре. Благодаря исполнению Хьюстон и популярности песни «I Will Always Love You» саундтрек к «Телохранителю» считается самым продаваемым в истории: 17 млн копий в США и 45 млн копий по всему миру.

Из-за того, что песня «I Will Always Love You» не была оригинальной композицией, она не могла быть номинирована на «Оскар». Но свои номинации в категории «Лучшая песня к фильму» получили два других хита ленты: «Run to You» и «I Have Nothing».

Особняк героини Хьюстон — тот же, где жил один из героев «Крестного отца»

Если вы поклонник первого «Крестного отца», особняк героини Хьюстон в «Телохранителе» может показаться вам знакомым. Этот же дом появляется в первой части легендарной трилогии Фрэнсиса Форда Копполы — в сцене, когда босс голливудской киностудии Джек Вольц находит в своей постели окровавленную голову лошади.

А вот поклонникам телевизионных проектов может показаться знакомым подвал дома героя Костнера. Он же послужил локацией для места обитания одного из героев сериала «Морская полиция: Спецотдел», вышедший на экраны 10 годами позже.

Любопытно, что актер Ральф Уэйт, сыгравший отца Фрэнка Фармера, также исполнил роль папы одного из героев сериала «Морская полиция: Спецотдел», живущего в том же самом подвале.

На съемках Хьюстон перенесла выкидыш, а участник съемочной группы погиб от несчастного случая

Не обошлось на съемках «Телохранителя» и без трагических событий. В середине съемочного процесса Хьюстон перенесла выкидыш. В интервью телеведущей Барбаре Уолтерс от 1993 года исполнительница призналась, что из-за плотного графика съемок у нее даже не было возможности пережить потерю. «Это было ужасно, я чувствовала себя отвратительно, но на следующий день я была на съемках, никому не рассказав о случившемся», — поделилась Хьюстон, у которой через год родилась дочь Кристина.

Также во время съемок произошел несчастный случай, забравший жизнь одного из участников съемочной группы. 33-летний сотрудник транспортного департамента был раздавлен двумя осветительными кранами, которые вышли из строя.

От части эротических сцен отказались по просьбе Хьюстон

В первоначальном сценарии было больше откровенных сцен, но часть из них еще на этапе препродакшна отсекла Хьюстон. Исполнительница отказалась сниматься обнаженной, пошутив, что «голый зад — не самый лучший мой актив». Также от ряда романтических сцен отказались уже во время финального монтажа — режиссер Мик Джексон счел их лишними.

Фильм пришлось перемонтировать из-за критики актерской игры Хьюстон

Первые показы фильма фокус-группам обернулись провалом. Зрители не оценили игру Хьюстон, которую Костнер с самого начала попросил не брать уроки актерского мастерства, чтобы сохранить свою естественность. Также авторы посчитали, что в первоначальной версии картины между главными героями не было химии. Режиссер перемонтировал ленту так, чтобы к финалу романтическое влечение между центральными персонажами нарастало.

Кстати, в начале 90-х межрасовые отношения в фильме вызвали противоречивую реакцию в обществе. Некоторые сочли такой каст попыткой авторов фильма «отработать повестку». Но эту версию развеял сам Костнер: «Ничего такого мы в это не закладывали. Просто так получилось, что я — белый, а героиня — темнокожая. На самом деле я просто всегда считал Уитни невероятной красавицей — и мне было сложно представить мужчину, который не мечтал бы ее поцеловать».

«Телохранитель» стал вторым самым кассовым фильмом 1992 года

Криминальная мелодрама, снятая за $25 млн, собрала в мировом прокате аж $411 млн. Такой успех помог «Телохранителю» стать второй самой успешной в финансовом плане картиной 1992 года. Первое место досталось анимационному хиту Disney «Аладдин».

Костер хотел снять сиквел, а на главную роль позвал принцессу Диану

В 1997 году Кевин Костнер задумался о создании сиквела «Телохранителя» и рассматривал на главную женскую роль принцессу Диану, которую даже успел позвать в проект до трагической автокатастрофы, в которой она погибла. Основой для сюжета должна была послужить история любви, которую приписывали принцессе Уэльской и ее телохранителю Барри Маннаки. Но после смерти Леди Ди этот проект так и остался черновиком.

В 2011-м руководство Warner Bros. задумалось о создании ремейка, а на главную роль рассматривалась Рианна. Но певица отклонила это предложение, не захотев играть на экране певицу.