Рокер, филантроп и доктор наук: Джону Бон Джови – 60

Имеет русские корни

Джон Фрэнсис Бонджови-младший (настоящее имя музыканта) по отцу имеет сицилийские и словацкие корни, а по матери — русские и немецкие. Еще будучи подростком, он мечтал стать рок-звездой, поэтому основал собственный коллектив. Изначально Бон Джови планировал назвать группу Johnny Electric, правда, друзья отговорили его, убедив взять за образец Van Halen, названную в честь вокалиста. Кстати, кроме корней с Россией, артиста связывает сотрудничество с советской группой Gorky Park, на звучание которой он оказал большое влияние.

close Джон Бон Джови, 1984 год Группа Bon Jovi во время выступления в Детройте, 1985 год Джон Бон Джови во время пресс-конференции на Московском музыкальном фестивале мира на Центральном стадионе имени В.И.Ленина, 1989 год Джон Бон Джови на Московском музыкальном фестивале мира на Центральном стадионе имени В.И.Ленина, 1989 год Кадр из фильма «U-571» (2000) Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Является одним из самых богатых рок-музыкантов

По уровню дохода за 2022 год Бон Джови занимает шестое место в списке 20 самых богатых рок-звезд мира (первое — Пол Маккартни). Личный счет артиста приблизительно равняется $410 млн. За свою карьеру музыкант выпустил 15 студийных альбомов, продав более 130 млн пластинок и отыграв 2700 концертов в 50 странах мира. Его хиты «Livin' On A Prayer», «Dead or Alive» и «Always» не раз занимали верхние строчки в музыкальных чартах, а альбом «Slippery When Wet» был признан платиновым 12 раз.

Образцовый супруг и отец

Почти 40 лет Бон Джови женат на своей супруге Доротее, с которой вместе воспитал четверых детей. С ней артист познакомился еще в школе, отношения развивались стремительно. В 1989 году пара решила обвенчаться. В то время как юноша взбирался на олимп славы, записывал песни и давал концерты, его возлюбленная после получения черного пояса по карате стала тренером боевых искусств. По словам Бон Джови, сохранить брак на фоне бешеной популярности им помогло взаимное уважение, а также стремление к саморазвитию.

Был владельцем футбольного клуба

В 1994 году Бон Джови приобрел 22% акций футбольного клуба «Филадельфия Иглз»: он предложил $8 млн, благодаря чему ему удалось обойти в сделке Дональда Трампа. Однако спустя несколько месяцев рокер утратил интерес к команде, назвав ее «делом, которое отнимает слишком много времени».

Получил докторскую степень

Несмотря на статус звезды рок-н-ролла Джон Бон Джови в возрасте 57 лет получил степень доктора по музыке в Пенсильванском университете — так что при встрече со знаменитостью обращение Dr. Bon Jovi (доктор, Бон Джови) будет вполне уместным. Согласно семейной легенде, Бон Джови является кровным родственником Фрэнка Синатры, что является предметом дискуссий о преемственности таланта.

Помогает бездомным и ветеранам

Rockstar Jon Bon Jovi's foundation donates more than half a million dollars to homeless veterans facility @jaketapper reports https://t.co/ihT1pPcdWy pic.twitter.com/OCSHr62Pel — The Lead CNN (@TheLeadCNN) November 8, 2019

В 2006 году Бон Джови основал фонд The JBJ Soul Foundation по борьбе с нищетой, а в 2011 году открыл в родном Нью-Джерси свой первый ресторан Soul Kitchen, в котором еду можно получить за небольшую работу «по хозяйству». Там посетители могут попробовать греческий салат, гороховый суп с ветчиной, рис с овощами, треску, мясное рагу, а также десерты и закуски. Меню заведения регулярно обновляется, а также включает блюда без содержания глютена. В рамках организации за эти годы было построено более тысячи домов и приютов для бездомных в 11 штатах страны.

Кроме того, были разработаны специальные программы по трудоустройству и оказанию помощи людям с ментальными проблемами. Также Бон Джови пожертвовал $500 тыс. на оказание помощи ветеранам. «Зачастую им приходится сталкиваться не только с трудностями при трудоустройстве, но и посттравматическим синдромом, который часто бывает у вернувшихся с войны», — объяснил музыкант.

Пел на одной сцене с принцем Уильямом

В 2013 году на благотворительном мероприятии в поддержку бездомных в Кенсингтонском дворце певец познакомился с принцем Уильямом, с которым у них нашлось много общего. На удивление музыканта герцог Кембрижский не только знал слова его песни «Livin' On A Prayer», но и пожелал ее исполнить вместе с Бон Джови и Тейлор Свифт на одной сцене.

Тесно сотрудничал с политиками

Лидер «Bon Jovi» не раз выступал с концертами в поддержку политиков Демократической партии, например, на стороне кандидата в президенты США Джона Керри в 2004 году, а позднее участвовал в сборе средств для президентской кампании Хилари Клинтон. На инаугурации Барака Обамы музыкант в дуэте с Бетти ЛаВетт исполнил песню «A Change is Gonna Come», и уже скоро по указу президента его назначили советником по общественным вопросам в Белом доме. В настоящее время Бон Джови активно поддерживает Джо Байдена, на инаугурации которого также выступил с песней.

Снимался в кино и стал прообразом мультгероя

Помимо концертов, Бон Джови параллельно пытался сделать карьеру в кино. Несмотря на то, что он играл на одной площадке с Гвинет Пэлтроу, Мэттью Макконахи, Кевином Спейси и другими знаменитостями, его участие ограничивалось лишь эпизодами, камео или ролями второго плана. Среди его ярких проектов – мелодрама «Лунный свет и Валентино», боевик «Ю-571», сериал «Секс в большом городе» и драма «Заплати другому». Сам Бон Джови также вдохновил аниматоров Disney на создание образа подросшего Симбы в «Короле льве» — пушистая грива была срисована с прически музыканта.

Спас кролика и стал вегетарианцем

Не так давно Джон Бон Джови заявил о том, что стал вегетарианцем после того, как его убедила жена. «Я решил исключить все сорта мяса из диеты, за исключением рыбы». Несмотря на то, что он стал отдавать предпочтение овощам и продуктам из сои, на сцене артист все еще пока появляется в одежде из кожи. Тем не менее музыкант всегда бережно относился к жизни животных. Это доказывает случай, который произошел с ним в турне по Великобритании в 1988 году, когда Бон Джови заметил раненого кролика неподалеку от ворот Уорикского замка. Узнав, что в приюте животное собираются усыпить без анестезии, он забрал его себе и вылечил сам, дав кличку Буч. Однако увезти его с собой не получилось, поэтому выздоровевший кролик был отпущен в ближайший лес.