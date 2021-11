Какими были последние годы жизни лидера Queen

«Шоу должно продолжаться» — именно эти строки лучше всего описывают жизненный путь Фредди Меркьюри, который, как и его лирический герой из одноименной песни («The Show Must Go On»), стойко противостоит невзгодам ради служения искусству. В последние годы жизни солист Queen под слоем грима скрывал следы тяжелой болезни и продолжал усердно сочинять тексты и выступать с концертами, желая как можно больше успеть.

Эпатажные выходки и смелые образы были созданы для публики, в частной же жизни Меркьюри отличался скрытностью. Понять, что он болен, не могли порой даже его близкие — друзья по группе и возлюбленные. По этой причине о том, что кумир миллионов умирает от осложнений СПИДа, стало известно спустя 4 года после его обнаружения в 1987 году. При этом официальное заявление о болезни Меркьюри сделал за день до смерти.

close 100% Концерт Фредди Меркьюри и Queen, 1985 год Gill Allen/AP

«Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью», — сообщил артист.

Такое долгое молчание о своем диагнозе могло быть вызвано общественными предрассудками и отношением к ВИЧ-инфицированным, которые становились кем-то вроде изгоев, а сам СПИД считался «болезнью геев». Несмотря на то, что до сих пор остается неясным, каким образом Меркьюри заразился СПИДом, слухи о его сексуальной ориентации и раньше вызывали вопросы. Поводами для домыслов стали как квир-образ группы Queen, так и провокационный клип «I Want To Break Free», в котором участники предстали в женских образах.

close 100% Фредди Меркьюри AP

Официально лидер группы так и не сделал каминг-аут и лишь отшучивался на вопросы журналистов. В одном из интервью на вопрос, спит ли он с мужчинами, Меркьюри заявил: «Какой ты хитрый. Скажем так: было время, когда я был молодой и зеленый. Через это проходят школьники. И на мою долю выпали некоторые школьные шалости. Рассказывать подробнее я не собираюсь».

Противоречивый образ артиста был построен на недосказанности и провокациях, поэтому в другой раз на тот же вопрос он отвечал: «Я такой же гей, как и нарцисс, дорогой мой!»

О бисексуальности Меркьюри стало известно лишь после разрыва продолжительных отношений с Мэри Остин, с которой он встречался 7 лет. Но даже тогда, когда рок-идола часто заставали в компании мужчин, он не решался откровенно заявить об этом широкой публике.

«Я сплю с мужчинами, я сплю с женщинами и сплю со своими кошками... Какое это имеет отношение к моей музыке?» — с издевкой отвечал он газетчикам.

close 100% Фредди Меркьюри Wikimedia Commons

О том, что неразборчивость в сексуальных партнерах может привести к трагическому концу, он не подозревал. В свойственной ему манере Меркьюри с гордостью заявлял: «У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов!». Музыкант закатывал роскошные вечеринки и проводил время в гей-клубах. На одной из таких скандальных вылазок в гей-клуб эксцентричный певец пришел не с кем иным как с самой принцессой Дианой, вызвав бурный общественный резонанс.

Еще до того, как врачи сообщили ему о страшном диагнозе, в 1985 году Меркьюри с Queen выступил на благотворительном музыкальном фестивале Live Aid на стадионе «Уэмбли» в Лондоне — этот концерт стал самым известным в истории группы. Впоследствии в исполненной им тогда рок-балладе «Bohemian Rhapsody» поклонники будут находить скрытое признание в гомосексуальности.

Правда, друг артиста и гитарист Queen Брайан Мэй признавался, что даже от него ускользает скрытый смысл песни: «Он держал что-то в своей голове и любил накручивать на это кусочки магии, реальности, фантазии. Не стоит даже пробовать распутать это, потому что никто никогда не узнает, о чем его лирика».

close 100% Фредди Меркьюри с группой Queen во время выступления на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, 13 июля 1985 Mark Allan/AP

Именно творчество спасало артиста от депрессии, когда стало известно о его болезни. «Когда я больше не смогу петь, дорогая, я умру. Я упаду замертво», — эти слова обронил Меркьюри в разговоре с близким другом Анитой Добсон, женой гитариста Queen Брайана Мэя, за полгода до трагической даты.

До сих пор по одной из версий, заражение СПИДом Меркьюри мог получить после переливания крови, по другой — из-за наркотиков. Что бы ни было настоящей причиной, он медленно умирал.

О состоянии его здоровья фанаты Меркьюри забеспокоились еще за два года до того, как он открыто сделал заявление. Сначала Queen отменили концертный тур, сославшись на желание выступить в нестандартном формате, хотя в действительности причиной стало ухудшающееся самочувствие Меркьюри. Затем поводом для домыслов стал «призрачный» облик артиста во время съемок клипа к синглу «These Are the Days of Our Lives» — следы болезни были заметны даже при толстом слое косметики.

И если раньше до прессы доходили слухи о том, что дом Меркьюри превратился в госпиталь, в котором за его состоянием постоянно следят, то в последний месяц певец решил отказаться от приема лекарств и ограничиться лишь обезболивающими, поскольку ему всегда была ненавистна сама идея «провести весь день в постели».

close 100% Фредди Меркьюри и Брайан Мэи во время последнего выступления 9 августа 1986 года queenonline.com

Последним желанием музыканта было провести время в кругу близких друзей. Его воля исполнилась. В день смерти он находился в своем особняке «Гарден Лодж» в Кенсингтоне, окруженный вниманием и заботой бывшей девушки и близкой подруги Мэри Остин и своего партнера Джима Хаттона, с которым прожил 6 лет. В 19.00 он впал в кому и скончался от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа.

После кремации Меркьюри похоронили по зороастрийскому обряду, поскольку, будучи этническим парсом, он исповедовал эту религию вместе со своей семьей. Какое-то время прах артиста хранился у Мэри Остин, которой он по наследству завещал большую часть своего состояния и дом в Кенсингтоне. По его просьбе, экс-возлюбленная должна была выбрать место захоронения, о котором никто не будет знать кроме нее: музыкант опасался, что после его смерти фанаты постараются откопать и похитить его останки. Несмотря на все старания, в 2013 году предполагаемую могилу Меркьюри обнаружили на кладбище в Кенсал-Грин. Правда, эпитафия на французском языке может быть ключом к пониманию того, где находится реальное место погребения рок-звезды.