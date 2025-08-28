Ореховый Спас в 2025 году: история и традиции праздника

В конце лета, когда в лесах поспевают орехи, а на полях заканчивается жатва, на Руси отмечали Третий Спас, который чаще всего называют Ореховым. На этот же день приходится значимый церковный праздник — Спас Нерукотворный. Как они связаны и почему простой орех и полотно стали символами одного из главных праздников лета — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году

Ореховый Спас встречают на пороге осени — 29 августа. Эта дата всегда постоянна: каждый год в один и тот же день. В 2025-м праздник выпадет на пятницу.

Ореховый Спас также называют Третьим Спасом. Он завершает собой череду летних праздников с похожими названиями: ему предшествуют Медовый Спас (14 августа) и Яблочный Спас (19 августа).

Издавна Ореховый Спас соединяет в себе церковные и народные традиции. Он совпадает с христианским праздником Спаса Нерукотворного. Как пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко, в этот день в церковь приносили на освящение орехи. Потом они хранились в домах много месяцев и ими питались в постные дни по средам и пятницам и в многодневные посты.

close Верующие у иконы «Спас Нерукотворный» Юрий Смитюк/ТАСС

Народные традиции и обычаи на Третий Спас

Третий Спас был в народном календаре важным рубежом, завершающим летний цикл работ и открывающим осенний сезон. Его традиции были тесно связаны с урожаем, бытом и верованиями крестьян. Есть несколько вариаций его названия: помимо Орехового, его называли Хлебным, а в некоторых регионах — Холщовым .

Ореховый Спас

К концу августа в лесах созревали лесные орехи (лещина). Их сбор превращался в настоящий ритуал: ходили за орехами всей деревней, часто с песнями и прибаутками. Первый собранный урожай обязательно несли в церковь для освящения. Освященные орехи считались особенно целебными и питательными. Их ели сами, добавляли в выпечку, а часть откладывали для зимних постных дней — они были важным источником белка и жиров.

Люди верили, что ветки ореха в этот день обладают особой силой: из них делали обереги для дома, а банными ореховыми вениками парились, чтобы смыть болезни и сглаз. Также существовала традиция делиться урожаем с нуждающимися — это гарантировало удачу в будущем году.

Хлебный Спас

В это же время завершалась уборка зерновых. Хозяйки пекли первый каравай из муки нового урожая. Его освящали в церкви, а затем делили за семейным столом. Крошки от этого хлеба не выбрасывали — их скармливали домашнему скоту или птице, чтобы те были здоровы весь год. Существовала примета: если урожай орехов был обильным, а урожай хлеба — скудным, на следующий год ждали обратного.

Холщовый Спас

29 августа часто проводились большие ярмарки, где торговали полотнами и изделиями из ткани. Считалось, что в этот день нужно обязательно купить хоть лоскут ткани — это обещало финансовое благополучие на весь год.

Церковный праздник Спас Нерукотворный

Православная церковь 29 августа отмечает Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Более известное в быту название праздника — Спас Нерукотворный. Считается, что этот образ Христа был создан самим Господом без участия художника.

close Авгарь получает Нерукотворный образ Иисуса Христа. Композиция со створки триптиха Saint Catherine's Monastery

Восточное (Эдесское) предание

Согласно преданию IV века, правитель сирийского города Эдессы царь Авгарь, страдавший от проказы, отправил к Христу своего живописца Ананию с письмом, в котором просил исцеления. Ананию также было велено написать образ Миссии, но художник не смог приблизиться к Спасителю из-за окружавшей его толпы. Заметив это, Иисус попросил принести воду и убрус холщовое полотенце. Умыв лицо, он отер его тканью, и на ней чудесным образом отпечатался его божественный лик. Этот образ и был передан Авгарю. Получив реликвию, царь исцелился от болезни, а позднее принял крещение от апостола Фаддея.

В течение нескольких веков нерукотворный образ, замурованный в нише над городскими воротами Эдессы, охранял город. В 944 году византийские императоры Константин VII Багрянородный и Роман I Лакапин выкупили святыню у эмира города и с почестями перенесли ее в Константинополь. Это событие, произошедшее 16 августа (29 августа по новому стилю) 944 года, и легло в основу церковного празднования Спас Нерукотворный.

Западное предание

Возникшая позже на Западе история о нерукотворном образе связана с именем святой Вероники. Согласно этому преданию, благочестивая женщина, видя страдания Христа на крестном пути к Голгофе, подала ему свой платок, чтобы он отер пот и кровь с лица. На нем остался запечатленным лик Иисуса. Реликвия, известная как «Плат Вероники», хранится в соборе Святого Петра в Ватикане.

close Святая Вероника, Ханс Мемлинг Directmedia

В христианстве нерукотворный образ является важнейшим свидетельством истинности боговоплощения — того, что Сын Божий принял человеческую природу во всей ее полноте, кроме греха.

Что можно и что нельзя делать на Ореховый Спас

В этот день можно и нужно печь хлеб и пироги, лучше — из муки нового урожая. Можно украшать их плодами орехов. Раньше было поверье, что удачу и защиту от всех бед может принести купленное в Ореховый Спас холщовое полотенце. Некоторые отправлялись за орехами в лес. Если же собирать их было негде, то покупали на рынке.

Один из важных запретов этого дня касается пищи — нельзя переедать и употреблять спиртные напитки. Согласно церковным традициям, в Ореховый Спас нельзя пройти мимо нуждающегося, иначе можно столкнуться с жизненными трудностями в ответ на равнодушие. Кроме того, нельзя ругаться, сквернословить и ссориться, как и во время двух предшествующих Спасов.

На день Успения или, если Успение выпадает на среду или пятницу, то на следующий день — на память Нерукотворного образа Спасителя, заканчивался Успенский Пост. Поэтому обычно в этот день ели скоромную мясную пищу, если он не выпадал на среду или пятницу. Этот праздник средний (не самый главный), но в него тоже старались не работать. Но это только для того, чтобы уделить время церкви и добрым делам. Николай Савченко Священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Народные ритуалы: обереги и гадания

В простонародной традиции посещение церкви и соблюдение наложенных верой ограничений вполне могло соседствовать с магическими ритуалами.

Веткам и древесине орешника приписывали сильные магические свойства. Из ореховых прутьев делали обереги для дома — их вешали над дверьми и окнами, чтобы защитить жилище от сглаза, молний и нечистой силы. Также из них плели «куклы-берегини», которые хранили семейный очаг.

Считалось, что особой силой обладают банные веники, связанные из ореховых веток. Считалось, что если попариться таким веником в день Орехового Спаса, можно «выбить» из тела все болезни. После использования такой веник не выбрасывали — его сжигали в печи.

Молодые девушки гадали на суженого и будущее: срывали первый попавшийся орех: если он был спелым и сладким — ждали любовь и удачу, если горьким — разочарование, гнилым — беду.

Приметы на Ореховый Спас

Журавли отправились на юг, значит, Покров (14 октября) будет холодным.

Гроза с дождем предвещает теплую осень.

Найти червивый орех при сборе — к неприятностям.