Социальные льготы для россиян начинают действовать за 5 лет до пенсии

Льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставлявшиеся по достижении пенсионного возраста, теперь доступны для россиян за 5 лет до выхода на пенсию. Это правило распространяется и на тех, кто выходит на пенсию досрочно, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

Речь идет о предоставлении бесплатных лекарств и проезда на транспорте, скидке на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг и так далее.

С 2019 года для предпенсионеров появились и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. Так, каждому работнику предпенсионного возраста предоставляется 2 дня в год на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты, а для работодателей предусмотрена административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме на работу по причине возраста.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Прежде всего это относится к работникам опасных и тяжелых профессий. Наступление предпенсионного возраста и права на льготы в таких случаях возникают за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, если человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо сам факт работы.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает одновременно с его приобретением. Например, если школьный учитель в марте 2019 года выработает необходимый педагогический стаж, то с этого момента он будет считаться предпенсионером и получателем льгот.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. В этом случае учитываются два фактора – основание, дающее право на досрочное назначение пенсии (необходимое количество детей, инвалидность, стаж на вредном производстве и т.д.), а также непосредственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы – они предоставляются только по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для большинства россиян это 55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно выходящими на пенсию людьми – ранее этого возраста. Например, для северян, которые по прежнему законодательству выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Напомним, что президент России Владимир Путин осенью 2018 года подписал закон о постепенном повышении пенсионного возраста на 5 лет: с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Пенсионный возраст начали постепенно повышать с 2019 года, а продлится переходный период до 2028 года.