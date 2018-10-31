Россияне смогут адаптироваться к новому пенсионному возрасту в течение 10 лет

Повышение общеустановленного пенсионного возраста в России вовсе не означает, что тем, кто собирался на пенсию в ближайшие годы, придется ждать до 60 или 65 лет. Для комфортной адаптации россиян к новым параметрам предусмотрен плавный переходный период, который продлится в общей сложности 10 лет. В первые четыре года начиная с 2019-го возраст выхода на пенсию будет повышаться только на полгода в год, в следующие шесть лет с 2023-го шаг не изменится, однако повышение будет происходить по году в два года.

Переходным периодом смогут воспользоваться и те, у кого право на пенсию возникает не по достижении определенного возраста, а при выработке специального стажа. Например, врачи, учителя, актеры театра и балета. Минимально необходимая выслуга лет для получения пенсии у них не меняется, при этом момент назначения пенсии после приобретения выслуги будет постепенно переноситься на время от полугода до пяти лет в соответствии с переходным периодом. Преподаватель вуза, который в феврале 2019 года выработает необходимый педагогический стаж, сможет назначить пенсию уже через шесть месяцев, то есть в августе.

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По схожему принципу будут выходить на пенсию и жители северных регионов, для которых сохраняется большинство пенсионных льгот. Как и раньше, право на досрочную пенсию им обеспечат 15 лет стажа на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях, а также 20 или 25 лет страхового стажа в зависимости от пола. При этом возраст, с которого северяне смогут обратиться за пенсией, будет повышен на пять лет: до 55 лет для женщин и до 60 лет для мужчин. Увеличение также будет происходить постепенно, в соответствии с переходным периодом.

Некоторым северянам тем не менее адаптироваться к новому пенсионному возрасту не придется, поскольку для них он повышен не будет. Изменения не коснутся малочисленных коренных народов Севера, которые в зависимости от пола выходят на пенсию в 50 или 55 лет, а также северянок, воспитавших двух и более детей – при наличии необходимого северного и страхового стажа пенсия им положена начиная с 50 лет.

Аналогично повышение пенсионного возраста не затронет и многих других россиян. Например, многодетных матерей с пятью и более детьми, которые при наличии страхового стажа в 15 лет, как и раньше, смогут выходить на пенсию в 50. Для работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, пенсионный возраст, равно как и прочие условия досрочного выхода на пенсию, также останутся полностью без изменений.