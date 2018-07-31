Пенсионный возраст будут плавно повышать до 2034 года

Законопроект о совершенствовании пенсионной системы, находящийся на рассмотрении в Госдуме, предусматривает плавное повышение возраста выхода на пенсию до 2034 года.

Документ предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин (сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Законодатели предусмотрели длительный переходный период, который должен сделать реформу менее болезненной для россиян — с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, он составит 10 лет для мужчин и 16 лет — для женщин.

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На первом этапе повышение пенсионного возраста затронет мужчин, родившихся в 1959 году, и женщин 1964 года рождения. С учетом переходного периода эти россияне получат возможность выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте, соответственно, 61 года и 56 лет. Затем каждые два года возраст пенсионеров будет постепенно возрастать, пока не достигнет целевых отметок.

Документ также предусматривает новые основания для досрочного выхода на пенсию. Женщины со стажем не менее 40 лет и мужчины, отработавшие не менее 45 лет, смогут выйти на пенсию на 2 года раньше установленного срока. Кроме того, россияне смогут стать пенсионерами за 2 года до достижения пенсионного возраста, если окажутся не в силах найти работу.

Законопроект о повышении пенсионного возраста, который должен позволить ежегодно индексировать пенсии выше уровня инфляции, 19 июля был одобрен депутатами Госдумы в первом чтении. Срок предоставления поправок ко второму чтению был продлен с 18 августа до 24 сентября, в том числе из-за необходимости обратной связи с регионами России.