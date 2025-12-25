На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ РФ 26 декабря презентует обновленную 1000-рублевую банкноту

Центробанк 26 декабря презентует обновленную банкноту номиналом 1000 рублей
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный Банк России анонсировал проведение брифинга в пятницу, посвященного презентации обновленной банкноты номиналом 1000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Встреча с представителями СМИ запланирована на 26 декабря, 12:00 по московскому времени. В мероприятии примут участие заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

До этого сообщалось о планах Банка России представить обновленный дизайн купюры достоинством 1000 рублей до конца 2025 года.

По результатам народного голосования, в пятерку символов, рассматриваемых для размещения на обновленной банкноте, вошли: скоростной пассажирский теплоход «Метеор», Дворец земледельцев в Казани, Саратовский мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и главное здание Казанского федерального университета.

В 2023 году выпуск обновленной 1000-рублевой купюры был временно приостановлен из-за общественной дискуссии, вызванной некоторыми из представленных изображений.

Ранее депутаты ГД рекомендовали выпустить купюру в 10 000 рублей.

