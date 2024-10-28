Выпуск обновленной купюры 500 рублей перенесли

Выпуск обновленной 500-рублевой купюры перенесли на неопределенный срок. Об этом в пресс-службе Центрального Банка заявили газете «Известия».

В публикации отмечается, что изначально планировалось выпустить банкноты с изображением достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа.

В ЦБ подчеркнули, что в 2024 году обновление купюры не произойдет.

В пресс-службе подчеркнули, что в этом году планируется обсуждать символы для банкноты 1 тыс. рублей. За ней последуют купюры других номиналов — 500, 50 и 10 рублей.

25 октября в пресс-службе Национального центра «Россия» заявили, что россияне смогут принять участие в выборе символов для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Лицевая сторона тысячерублевой купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней — выпуска 2023 года. Голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне.

Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых российских банкнот.