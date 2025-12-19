Поставки российского газа в Европу в 2025 году превысят отметку в 37 млрд кубометров

Россия поставит в ЕС 37,5 млрд куб. м газа по итогам 2025 года

Суммарные поставки российского газа составят в 2025 году порядка 37-37,5 млрд куб. м. такие данные приводитcя в Telegram-канале ИнфоТЭК.

Отмечается, что поставки по «Турецкому потоку» в страны Евросоюза по итогам 2025 года составят 18 млрд куб. м с учетом, что за первые 50 недель этот показатель достиг объема 17,29 млрд куб. м.

Предыдущий рекорд, как сообщается, был установлен по итогам 2024 года и составил 16,74 млрд куб. м.

В целом, в пересчете на регазифицированный объем за первые одиннадцать месяцев из России в Евросоюз было поставлено 17,536 млрд куб. м СПГ.

Учитывая текущую динамику, можно ожидать, что по итогам этого года европейский импорт сжиженного природного газа из России достигнет 19-19,5 млрд куб. м.