Россиянам рассказали, что будет с ценами на продукты в 2026 году

Россиянам не стоит ожидать снижения стоимости потребительской корзины в 2026 году. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт Центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА» Эльвира Грецова.

По ее словам, на цены влияет комплекс взаимосвязанных факторов, прежде всего — инфляция. Эксперт отметила, что для борьбы с ней Центробанк удерживает высокую ключевую ставку, что повышает стоимость кредитов, охлаждает потребительский и инвестиционный спрос, увеличивает издержки производителей.

Среди других значительных факторов — изменение НДС до 22%, влияние курса национальной валюты, мировых цен на сырье, уровень потребительского спроса и реальных доходов населения.

«Таким образом, в следующем году, с высокой степенью вероятности, можно ожидать продолжения роста цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Однако темпы этого роста будут зависеть от эффективности антиинфляционных мер Центрального банка, решений Правительства по фискальной политике, а также от общей макроэкономической и геополитической стабильности», — заключила Грецова.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до этого предупредила торговые сети о недопустимости роста цен на социально значимые товары из-за повышения НДС до 22%. В ФАС напомнили, что ставка налога на добавленную стоимость для социально значимых товаров должна сохранится на уровне 10%. Специалисты добавили, что при выявлении нарушений будут приняты меры.

Ранее российские торговые сети ответили на упреки ФАС в завышении цен на продукты.