На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что будет с ценами на продукты в 2026 году

Специалист Грецова: россиянам не стоит ждать снижения цен на продукты
true
true
true
close
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Россиянам не стоит ожидать снижения стоимости потребительской корзины в 2026 году. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт Центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА» Эльвира Грецова.

По ее словам, на цены влияет комплекс взаимосвязанных факторов, прежде всего — инфляция. Эксперт отметила, что для борьбы с ней Центробанк удерживает высокую ключевую ставку, что повышает стоимость кредитов, охлаждает потребительский и инвестиционный спрос, увеличивает издержки производителей.

Среди других значительных факторов — изменение НДС до 22%, влияние курса национальной валюты, мировых цен на сырье, уровень потребительского спроса и реальных доходов населения.

«Таким образом, в следующем году, с высокой степенью вероятности, можно ожидать продолжения роста цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Однако темпы этого роста будут зависеть от эффективности антиинфляционных мер Центрального банка, решений Правительства по фискальной политике, а также от общей макроэкономической и геополитической стабильности», — заключила Грецова.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до этого предупредила торговые сети о недопустимости роста цен на социально значимые товары из-за повышения НДС до 22%. В ФАС напомнили, что ставка налога на добавленную стоимость для социально значимых товаров должна сохранится на уровне 10%. Специалисты добавили, что при выявлении нарушений будут приняты меры.

Ранее российские торговые сети ответили на упреки ФАС в завышении цен на продукты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами