Компании малого бизнеса рассказали, как готовятся к повышению НДС

Каждый четвертый опрошенный представитель малого бизнеса (22%) в России сократит расходы на маркетинг и рекламу, 18% — уменьшат бюджеты на подрядчиков из-за повышения налога на добавленную стоимость в 2026 году. Таковы результаты опроса, проведенного Startech Networking и PR-агентством GLAVA (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 20% респондентов рассчитывают компенсировать рост НДС за счет повышения цен на товары и услуги для клиентов. Часть компаний рассматривает более жесткие меры. По данным исследования, 12% компаний МСБ допускают сокращение штата, столько же планируют пересмотреть продуктовую линейку. Перерегистрацию бизнеса в регионах с налоговыми льготами рассматривают 8% предпринимателей, тогда как лишь 7% заявили, что не собираются вносить изменения в текущую бизнес-модель.

35% респондентов сообщили, что их проекты пока не приносят доход. Еще 30% зарабатывают менее 1 млн рублей за квартал. Доход от 1 до 5 млн рублей за квартал получают 15% компаний, 8% — от 5 до 10 млн рублей, 10% — от 10 до 50 млн рублей. Лишь 2% участников исследования заявили о выручке 50 млн рублей и выше за квартал.

«Бизнес-сообщество уже просчитывает последствия повышения НДС. Стартапы, которые традиционно считались более склонными к риску, также стали действовать осторожнее. Принятый закон не приведет к массовой остановке бизнеса, но запустит сложный и болезненный процесс адаптации, в рамках которого собственники будут пересматривать расходы, переупаковывать продукты и заново считать экономику проектов», — отметила основатель PR-агентства GLAVA Регина Рафикова.

Она подчеркнула, что в текущих условиях важную роль играют коммуникации с клиентами и партнерами. Пояснение причин изменения условий работы помогает сохранить доверие к брендам и бизнесу в целом, снижая негативный эффект от роста налоговой нагрузки, считает эксперт.

В опросе приняли участие более 500 компаний малого и среднего бизнеса.

Ранее в Госдуме назвали недопустимым рост цен на лечение зубов в 2026 году, которое стоматологи объясняют повышением НДС.