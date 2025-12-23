В Госдуме назвали недопустимым рост цен на лечение зубов в 2026 году

Резкое повышение цен на услуги стоматологов в 2026 году недопустимо, поскольку речь идет здоровье людей. Такое мнение в разговоре с Life высказал депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

«О каком уровне жизни людей может идти речь, если стоматологические услуги станут многим не по карману? Считаю, что когда речь идет о здоровье, нельзя думать о выгоде, необходимо найти такое решение проблемы, которое сохранит доступность медицинских услуг для наших граждан и одновременно не допустит убыточности для отрасли», — сказал депутат.

При этом, по словам Хамитова, он понимает, что специалисты не могут предоставлять услуги бесплатно или покупать все необходимое для работы за собственный счет.

Он заявил, что готов направить официальный запрос в Минздрав, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации, который поможет россиянам получать качественные медицинские услуги. Депутат подчеркнул, что в данном случае речь идет не о роскоши, а о закрытии базовых потребностей каждого человека, поскольку без лечения зубы могут повлечь за собой и другие проблемы со здоровьем.

Накануне врач-стоматолог Мария Балакирева говорила, что в 2026 году ожидается рост цен на услуги стоматологов на 50-100%. Она заявила, что причиной этому будут повышение стоимости закупочных импортных материалов, подорожание аренды помещений и коммунальных услуг, а также логистика и рост НДС до 22%.

