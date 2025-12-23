На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии отменят ограничения на импорт зерна с Украины

Молдавия снимет ограничение на импорт зерна с Украины
Alexey Malgavko/Reuters

Молдавия после 31 декабря намерена снять ограничения на импорт зерновых и масличных культур с Украины, связанных с прекращением действия специального режима лицензирования. Об этом сообщила журналистам министр сельского хозяйства страны Людмила Катлабуга, передает ТАСС.

«Действующий приказ № 170 о режиме лицензирования больше не позволяет продлевать эту меру. Соответственно, мы возвращаемся к обычному режиму [импорта]», — сказала министр, комментируя требование местных аграриев продлить действие ограничений.

Она добавила, что власти продолжат следить за рынком и в случае необходимости перейдут к оперативному вмешательству.

До этого ассоциация «Фермерская сила» выступила с требованием сохранить ограничения по примеру ряда стран ЕС. В декабре члены этой ассоциации во время митинга объявили о возобновлении акций протеста, чтобы добиться увеличения господдержки аграрному сектору. Они пояснили, что в связи с засухой в 2025 году многие хозяйства оказались на грани банкротства.

Ранее во Франции усилили охрану фермерских хозяйств из-за кражи улиток.

