ЦБ призвал банки отказаться от навязывания клиентам дополнительных услуг

Банк России обратился к банкам с призывом полностью отказаться от практики навязывания клиентам дополнительных услуг. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута, пишет ТАСС.

«Проблема, о которой я хочу всем сказать и обратить внимание, — это сильный рост жалоб на навязывание дополнительных услуг в этом году и на возврат денег за ненужную услугу», — рассказал он.

Мамута призвал банки искоренить данные подобные практики, поскольку они вызывают рост недовольства и недоверия к банковской сфере.

Недавно лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Как пишут «Известия», он попросил ее не допустить подавления конкуренции и увеличения стоимости товаров, которое может возникнуть в случае отмены скидок на маркетплейсах.

В свою очередь член Общественного совета при Роспотребнадзора Антон Недзвецкий также добавил, скидки при оплате кошельком маркетплейсов не нарушают права потребителей.

Ранее Wildberries назвала избыточными меры ЦБ по ограничению банков маркетплейсов.