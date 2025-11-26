На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ призвал банки отказаться от навязывания клиентам дополнительных услуг

Центробанк призвал банки прекратить навязывание дополнительных услуг
true
true
true
close
Depositphotos

Банк России обратился к банкам с призывом полностью отказаться от практики навязывания клиентам дополнительных услуг. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута, пишет ТАСС.

«Проблема, о которой я хочу всем сказать и обратить внимание, — это сильный рост жалоб на навязывание дополнительных услуг в этом году и на возврат денег за ненужную услугу», — рассказал он.

Мамута призвал банки искоренить данные подобные практики, поскольку они вызывают рост недовольства и недоверия к банковской сфере.

Недавно лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Как пишут «Известия», он попросил ее не допустить подавления конкуренции и увеличения стоимости товаров, которое может возникнуть в случае отмены скидок на маркетплейсах.

В свою очередь член Общественного совета при Роспотребнадзора Антон Недзвецкий также добавил, скидки при оплате кошельком маркетплейсов не нарушают права потребителей.

Ранее Wildberries назвала избыточными меры ЦБ по ограничению банков маркетплейсов.

