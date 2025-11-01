Россиянам посоветовали рабочие способы защиты от навязанных услуг банка

В России наблюдается новая волна банковского навязывания услуг. Кредитные организации все чаще требуют заключения дополнительных договоров, представляя их как обязательные условия получения своих услуг, рассказал «Газете.Ru» адвокат Валерий Панасюк.

«Подобные случаи участились из-за того, что банки стремятся реализовать собственные продукты — страховые предложения, платные подписки и иные сервисы, приносящие дополнительную прибыль. Клиенту «объясняют», что подписание дополнительных документов является якобы обязательной процедурой, без которой невозможно решить задачу. Такое поведение некорректно, но действенно — неподготовленный человек поверит сотруднику и попадется на крючок», — объяснил он.

По словам адвоката, чтобы избежать ошибок и лишних трат, при любых сомнениях требуйте письменное подтверждение о невозможности получения услуги без приобретения дополнительных продуктов. Или запрашивайте детализацию, в которой подробно распишут, что конкретно входит в пакет и за что именно вы заплатили, где основной продукт, а где дополнительный и необязательный.

«Если банк отказывается предоставить такие сведения, можно обратиться в другую организацию или пожаловаться в Центральный банк. Адвокат отмечает, что суд, как правило, в таких вопросах остается на стороне потребителей. При доказанном факте навязанной услуги клиенты вправе отказаться от нее и вернуть себе уплаченные средства», — пояснил эксперт.

Также обратите внимание, что наиболее часто навязывание услуг фиксируется при оформлении кредитов. Банки компенсируют снижение прибыли за счет продажи сопутствующих товаров и услуг. А это значит, что важно внимательно прочитать и проверить все документы, которые вы намерены подписать.

«На момент заключения договора клиент может не заметить эти опции, но позже их стоимость ощутимо сказывается на личных финансах», — подчеркнул эксперт.

Если сотрудник банка вас торопит или оказывает давление, доказывая, что сомнительные пункты договоров и навязанные услуги важны, не бойтесь фиксировать на видео и аудио ход разговора, а затем обращаться в службу безопасности банка за разъяснениями.

«В случае когда клиент заметил навязанные услуги уже после подписания договора, но намерен от них отказаться, у него есть такое право. Согласно Федеральному закону №353, есть период (14 дней, а в некоторых случаях и до 30 дней), когда можно отказаться от навязанных услуг, направив соответствующие документы в банк и не получив при этом штрафов», — резюмировал он.

Ранее россиянам дали советы, как взять кредит и не попасть в долговую яму.