Россиянам объяснили, что делать при навязывании услуг в частных клиниках

Специалист Шапкин: при навязывании услуг в клиниках можно обратиться в Минздрав
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Пациенты могут обратиться в Минздрав или Росздравнадзор, если им навязывают услуги в платных клиниках. Об этом «Москве 24» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Он посоветовал написать письмо в ведомства и приложить к нему чеки, анализы и итоговое медицинское заключение. По его словам, при явных подозрениях на лишние услуги лучше не соглашаться на них и проконсультироваться с другим врачом.

Эксперт отметил, что коммерческие медучреждения получают прибыль за счет пациентов, врачи в них могут потребовать назначить сдачу анализов, дополнительные обследования или порекомендовать посетить других специалистов.

«Когда причина очевидна, дополнительные действия явно могут назначать с целью увеличения прибыли. Здесь нужно найти некий баланс между здравым смыслом, правами потребителя и прибылью организаций», — заключил Шапкин.

Юрист Тамара Кормишина до этого говорила, что перед походом к косметологу важно изучить всю информацию об образовании и квалификации специалиста, а также о лицензии клиники. По ее словам, медучреждение обязано предоставить данные об оборудовании и используемых медицинских препаратах по запросу пациента, поэтому важно не бояться спрашивать о них.

Ранее сообщалось, что частные клиники в России хотят обложить налогами в пользу государственных.

