Мужчина воровал кредитные карты, чтобы оплатить интимную пластическую операцию

Американца посадили на шесть лет за серию краж ради фаллопластики

Американец пытался оплатить операцию по увеличению пениса украденными кредитными картами и попал в тюрьму. Об этом сообщает WALA.

По данным СМИ, 25-летний Рашон Энтони Робинсон-Миллс из Луизианы взламывал почтовые ящики, занимался подделкой банковских чеков и кражей личных данных, чтобы накопить крупную денежную сумму, необходимую ему для проведения фаллопластики.

12 января 2024 года камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он ломом вскрывает ящик перед магазином Walmart в Дафни, штат Алабама. Полиция остановила его на межштатной автомагистрали, нашла в салоне лом и фото поддельных чеков в телефоне.

В ожидании приговора Миллс работал водителем-курьером Amazon и был задержан с поличным за взлом автомобилей и кражу кредитных карт. Было установлено, что мужчина пытался оплатить ими операцию по увеличению пениса в клинике Алабамы.

Федеральный суд штата приговорил мужчину к шести годам тюрьмы. Миллс должен выплатить жертвам компенсацию в размере $64,4 тыс., а также $200 штрафа. После отбытия тюремного срока он проведет пять лет под надзором.

Ранее парень с «самым маленьким в мире пенисом» рассказал о «самой большой проблеме».