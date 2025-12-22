На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина воровал кредитные карты, чтобы оплатить интимную пластическую операцию

Американца посадили на шесть лет за серию краж ради фаллопластики
Shutterstock

Американец пытался оплатить операцию по увеличению пениса украденными кредитными картами и попал в тюрьму. Об этом сообщает WALA.

По данным СМИ, 25-летний Рашон Энтони Робинсон-Миллс из Луизианы взламывал почтовые ящики, занимался подделкой банковских чеков и кражей личных данных, чтобы накопить крупную денежную сумму, необходимую ему для проведения фаллопластики.

12 января 2024 года камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он ломом вскрывает ящик перед магазином Walmart в Дафни, штат Алабама. Полиция остановила его на межштатной автомагистрали, нашла в салоне лом и фото поддельных чеков в телефоне.

В ожидании приговора Миллс работал водителем-курьером Amazon и был задержан с поличным за взлом автомобилей и кражу кредитных карт. Было установлено, что мужчина пытался оплатить ими операцию по увеличению пениса в клинике Алабамы.

Федеральный суд штата приговорил мужчину к шести годам тюрьмы. Миллс должен выплатить жертвам компенсацию в размере $64,4 тыс., а также $200 штрафа. После отбытия тюремного срока он проведет пять лет под надзором.

Ранее парень с «самым маленьким в мире пенисом» рассказал о «самой большой проблеме».

