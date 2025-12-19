На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Мальдивах начали принимать карты «Мир» в отелях

SHOT: оплату картами «Мир» начали принимать в одном из отелей Мальдив
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

На Мальдивах начали принимать российские карты «Мир» для оплаты услуг в отелях. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, туристы рассказали, что расплатиться картами «Мир» можно в одном из четырехзвездочных отелей на островах. С их помощью оплачивают дополнительные услуги, включая массаж и мини-бар. Комиссия при оплате составляет 3%.

Отмечается, что ранее на Мальдивах принимались только российские карты китайской платежной системы UnionPay. Возможность использования «Мира» появилась благодаря сервису ClickPay, который поддерживает рублевые карты.

При этом официальной информации о подключении Мальдив к российской платежной системе нет. Как указывается, власти страны получили соответствующее предложение от России еще в 2022 году и взяли его на рассмотрение, однако публичных заявлений по этому вопросу не делали.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что у организации пока нет подтвержденных данных о скором расширении географии приема карт «Мир» в туристических странах. Там рекомендовали путешественникам по-прежнему заранее планировать поездки, используя альтернативные способы оплаты.

Ранее россиян предупредили о возможных замедлениях банковских операций.

