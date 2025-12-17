Суд закрыл дело о мошенничестве бывшего вице-президента РЖД Акулова

Басманный суд Москвы прекратил уголовное дело против бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова и руководителя компании «Мехпрачечная СвЖД» Андрея Воронина. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные суда.

Причина такого решения не уточняется.

Обоих арестовали еще в феврале 2023 года, а спустя какое-то время им смягчили меру пресечения на домашний арест. Акулова и Воронина обвиняли в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере.

Речь идет о растрате более 330 млн рублей, выделенных РЖД, в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге. Это период с февраля 2008 по январь 2016 года.

Издание отмечает, что, по версии следствия, Акулов и Воронин похитили деньги, используя служебное положение первого, выделенные по двум договорам между »Федеральной пассажирской компанией» и «Мехпрачечной СвЖД».

Акулов в период с 2010 по 2016 годы занимал пост генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская компания».

Ранее в Свердловской области у экс-борца с коррупцией конфисковали десятки миллионов за взятки.