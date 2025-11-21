Япония рекордно сократила поставки автозапчастей в Россию

В октябре 2025 года Япония сократила поставки автозапчастей в Россию на 23% по сравнению с таким же месяцем 2024 года. Об этом, ссылаясь на статистические данные министерства финансов Японии, сообщает ТАСС.

«Япония в октябре увеличила поставки легковых автомобилей в Россию на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом она сократила экспорт в РФ запчастей и комплектующих на 22,9%, мотоциклов и гидроциклов - на 72,6%», — сообщает агентство ТАСС.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

