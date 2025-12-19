Яндекс запустил b2b-аренду электровелосипедов для курьеров других сервисов

Яндекс начал предоставлять в аренду собственные электровелосипеды «Яндекс Байк» курьерам сторонних компаний. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новая b2b-услуга ориентирована на компании с высокой интенсивностью городской доставки, которым важна безопасность и надежность транспорта.

В Яндексе уточнили, что первым партнером выступил Ozon fresh, арендовавший 1000 велосипедов для доставки свежих продуктов в Москве. Ранее транспортные средства использовались исключительно курьерами сервисов Яндекса.

«У многих представленных на рынке электровелосипедов есть ограничения для курьерской работы — багажник не рассчитан под термосумку, батарея быстро теряет заряд зимой, а скорость транспорта нельзя контролировать. Яндекс учел эти особенности при разработке собственной модели, протестировал первые прототипы вместе с курьерами и доработал финальную версию на основе их отзывов», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что электровелосипед соответствует национальному стандарту ГОСТ Р 71894-2024, оснащен безопасной батареей, двигателем мощностью 240 Вт и IoT-модулем, ограничивающим скорость до 25 км/ч — максимума, разрешенного ПДД. Кроме того, каждый велосипед имеет уникальный идентификационный номер.

Сегодня на «Яндекс Байках» ежедневно работают более 7 тыс. курьеров в Москве и около 14 тыс. — по всей России. Долгосрочную аренду можно оформить в велоцентрах Еды или на дарксторах Лавки, краткосрочную — на городских стоянках по аналогии с прокатом самокатов.

Как рассказали в Яндексе, компания планирует расширять b2b-прокат в Москве и других городах, делая безопасный и адаптированный для доставки транспорт доступным для все большего числа логистических компаний.