В России указали на риски идеи списывать долг по ипотеке некоторым семьям

Российские банки могут начать массово отказывать в выдаче ипотечного кредита тем семьям, которые смогут претендовать на ее списание. Об этом «Москве 24» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя инициативу депутата Госдумы Нины Останиной о необходимости рассмотреть возможность списания долга по ипотеке после рождения четвертого ребенка.

Эксперт поддержал идею поощрять рождаемость через списание долгов, однако, указал на сопутствующие проблемы.

«Ключевая — источник финансирования. Ипотечные долги принадлежат банкам, которые не станут списывать их самостоятельно», — подчеркнул Сафонов.

По его мнению, из-за потенциальных рисков кредит могут не получить и те, кто планирует двоих детей. Профессор отметил, что в этом случае проблему придется решать через федеральный бюджет, что потребует значительных дополнительных расходов.

Депутат Государственной думы Нина Останина до этого предложила распространить семейную ипотеку на выгодных условиях на большее число регионов России, а также рассмотреть возможность списания долга после рождения четвертого ребенка. Парламентарий отметила, что уже направила соответствующие предложения в правительство.

