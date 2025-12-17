Хуснуллин оценил ситуацию с ипотекой в России

Доля рыночной ипотеки в России в 2025 году упала до исторического минимума. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

«Сейчас нам удается поддерживать наших заемщиков, наших граждан через компенсацию процентной ставки в основном через программы семейной ипотеки. Это очень дорого обходится для бюджета», — сказал он.

До этого Хуснуллин рассказал, что в России тревожная ситуация с ипотекой, поэтому правительство усилило меры по ее господдержке.

В ноябре зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил «Газете.Ru», что ставки по ипотеке, в отличие от ставок по вкладам, не реагируют так же мгновенно. Российские банки на уровне закона нужно подталкивать к их уменьшению — например, чтобы они находились в прямой фиксированной зависимости от ключевой ставки.

