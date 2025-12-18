На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шохин рассказал, как изменится ключевая ставка ЦБ 19 декабря

Шохин спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 15,5% годовых 19 декабря
Евгений Биятов/РИА Новости

В нынешних условиях ключевую ставку можно снижать более агрессивно, так как инфляция стала снижаться в конце года более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось еще в сентябре. Такое мнение в эксклюзивном интервью НТВ высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«В сентябре ждали 7-7,5%, сейчас уже меньше 6%. Но если инфляция 6%, то ставка в 16,5% это многовато. Поэтому снижение на 1 процентный пункт - это очень скромный шаг навстречу низкой инфляции», — отметил глава РСПП.

При этом, по словам Шохина, бизнес-сообщество разделяет позицию ЦБ о том, что одного снижения ставки недостаточно для решения проблем российской экономики.

До этого сообщалось, что аналитики ожидают снижения ключевой ставки на 0,5 п. п. до 16% на заседании ЦБ 19 декабря. Экономисты называют главным аргументом в пользу этого решения замедление инфляции. Темпы роста цен в ноябре и начале декабря складываются заметно ниже прогноза регулятора. Еще одним стимулом к этому может стать крепкий рубль.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли повышения ключевой ставки.

