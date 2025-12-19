На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в серебро в 2026 году

Финансист Мольдерф посоветовал россиянам вложиться в серебро в 2026 году
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Россиянам имеет смысл вкладываться в серебро в 2026 году, оно продолжит дорожать. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал гендиректор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.

«Серебро за последний год стало одним из самых быстрорастущих активов: с начала текущего цикла его цена увеличилась более чем в два раза — примерно на 110%. Металл по-прежнему остается недооцененным и в 2026 году может сохранить инвестиционную привлекательность, прежде всего за счет устойчивого спроса со стороны промышленности и «зеленой» энергетики. Помимо статуса драгоценного металла, серебро играет ключевую роль в высокотехнологичных отраслях. Оно используется в производстве солнечных панелей, электротранспорта и электроники», — отметил Мольдерф.

По его словам, рост этих секторов формирует структурный дефицит на рынке: к концу 2025 года нехватка серебра может достигнуть 200 млн унций. Этот дисбаланс носит долгосрочный характер, подчеркнул финансист.

По его словам, при вложениях в физическое серебро важным фактором остается налогообложение. Слитки облагаются НДС в размере 20%, тогда как инвестиционные серебряные монеты от этого налога освобождены. По мнению эксперта, именно монеты являются более удобным и выгодным инструментом для начинающих инвесторов.

Мольдерф подчеркнул, что драгоценные металлы выполняют защитную функцию и помогают снизить риски портфеля на фоне инфляции и рыночной волатильности. Серебру, как более волатильному металлу, чем золото, но потенциально растущему активу, финансист рекомендовал выделять 5–10% сбережений.

Ключевым принципом инвестирования эксперт назвал системность. Регулярные покупки — ежемесячные или ежеквартальные — позволяют усреднять цену входа и снижать влияние краткосрочных колебаний рынка, пояснил Мольдерф. По его прогнозу, такая стратегия способна повысить итоговую доходность портфеля на 15–20% по сравнению с разовыми вложениями на ценовых пиках.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото в 2026 году.

