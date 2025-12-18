На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист дал прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год

Экономист Киселев: ключевая ставка ЦБ к концу 2026 года может снизиться до 12%
Алексей Никольский/РИА Новости

Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики, но его темпы в 2026 году будут сдержанными. Такое мнение в интервью РИАМО высказал директор корпоративного блока ББР Банка Александр Киселев.

«В связи с тем, что экономика затормаживается «по плану» ожидаем дальнейшего снижения на 0,5% на ближайшем заседании. Полагаем, что в связи с ожидаемым всплеском инфляции в первом квартале следующего года регулятор вряд ли пойдет на более радикальное снижение», — считает эксперт.

Согласно его прогнозу, ключевая ставка будет снижаться плавно и достигнет 12% к концу следующего года.

До этого сообщалось, что аналитики ожидают снижения ключевой ставки на 0,5 п. п. до 16% на заседании ЦБ 19 декабря. Экономисты называют главным аргументом в пользу этого решения замедление инфляции. Темпы роста цен в ноябре и начале декабря складываются заметно ниже прогноза регулятора. Еще одним стимулом к этому может стать крепкий рубль.

Ранее стало известно, сколько россиян возьмут кредит при снижении ключевой ставки.

