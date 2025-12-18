ЦБ будет взыскивать с европейских банков убытки через суд

ЦБ будет взыскивать с европейских банков убытки из-за блокировки активов

Центробанк будет взыскивать с европейских банков в суде РФ убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России в соответствии с заявленной позицией будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки», — говорится в сообщении.

Обращение в суд связано с блокировкой и использованием активов Центробанка странами Евросоюза.

До этого сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear готов защищать себя в российских судах по искам Банка России. Компания сделала соответствующее заявление после того, как Центробанк подал иск в Арбитражный суд Москвы иск в отношении депозитария.

В ЦБ рассказывали, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

Ранее экономист сравнил с уличной дракой происходящее вокруг активов России.