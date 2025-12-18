На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист сравнил с уличной дракой происходящее вокруг активов России

Экономист Зубец на примере драки рассказал, как ЕС обсуждает активы России
Shutterstock

История с обсуждением финансирования Украины с помощью замороженных российских активов напоминает уличную драку. Такое сравнение в комментарии «Газете.Ru» привел директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

«Совсем простое объяснение состоит в том, что идет человек по улице и видит: двое дерутся. И он говорит, что вот этот вот хороший, а вот этот плохой из двух дерущихся. Поэтому тот, который плохой, он мне денег дал. Ну вот я ему денег не верну. Ну, это абсурдная история», — объяснил эксперт.

По словам экономиста, если за четыре года Европейский союз не нашел инструментов «отнять деньги» у России, то начавшийся в Брюсселе саммит ЕС по проблеме активов ни к чему не приведет.

Долгосрочного и стабильного финансирования Украины за счет российских денег не будет, подчеркнул Зубец.

18 декабря премьер Бельгии заявлял, что изъятие российских активов может спровоцировать контрмеры со стороны Москвы, а частности, конфискацию активов Euroclear, которая станет «финансовым кошмаром» и приведет к краху этого института.

По словам Де Вевера, в случае конфискации активов Euroclear в России может запуститься эффект «снежного кома». Компания Euroclear не сможет соответствовать ожиданиям своих клиентов, под угрозу будет поставлена ее стабильность. Бельгийский премьер подчеркнул, что это станет «финансовым кошмаром» для компании.

Ранее FT узнала, чего опасаются в ЕС на фоне предупреждения Путина о российских активах.

Переговоры о мире на Украине
