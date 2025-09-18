Депутаты захотели пополнить бюджет РФ за счет сверхприбыли банков

Депутаты планируют внести в Госдуму законопроект о разовом налоге на сверхприбыль банков 18 сентября. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно материалу издания, депутаты считают, что доходы банков за последние два года значительно выросли, в связи с чем они предлагают направить часть этой прибыли — около 200 млрд рублей — в государственную казну. По оценке экономистов, эта сумма покрыла бы лишь около 5% дефицита бюджета.

Идею налога поддержали Социалистическая партия России (СРЗП), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) и Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ). При этом представители «Единой России» и «Новых людей» отнеслись к предложению скептически, указав на то, что банки используют прибыль для кредитования экономики.

Лидер СРЗП Сергей Миронов указал в разговоре с «Известиями» на то, что бюджет на 2026 год, который скоро будет обсуждаться в Госдуме, будет дефицитным. В связи с этим, по его словам, нужно искать дополнительные источники доходов для социальной поддержки граждан и решения первоочередных задач развития экономики.

В 2023 году в России уже действовал разовый налог на сверхприбыль для крупных компаний, в том числе банков, по ставке 10%. Поступления от него составили 318,8 млрд руб. Минфин подчеркивал, что эта мера была единоразовой и ее повторение не планируется.

В октябре 2024 года ведомство выступило против введения налога на сверхприбыль банков, предложенного депутатами от «Справедливой России».

