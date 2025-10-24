На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина оценила возможность введения налога на сверхприбыль банков

Набиуллина: налог на сверхприбыль банков не приносит пользы экономике РФ
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Налог на «сверхприбыль» банков не приносит пользы российской экономике и не приводит к снижению ключевой ставки Банка России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Так она ответила на вопрос журналистов по поводу предложенного депутатами налога на «сверхприбыль».

«Конечно, это не приносит никакой пользы экономике, и это не приводит к снижению ключевой ставки», — заявила Набиуллина.

До этого газета «Известия» писала, что депутаты планируют внести в Госдуму законопроект о разовом налоге на сверхприбыль банков. Парламентарии считают, что доходы банков за последние два года сильно увеличились, в связи с чем они предлагают направить часть этой прибыли — около 200 млрд рублей — в государственную казну.

В 2023 году в России уже действовал разовый налог на сверхприбыль для крупных компаний, в том числе банков, по ставке 10%. Поступления от него составили 318,8 млрд рублей. Минфин подчеркивал, что эта мера была единоразовой и ее повторение не планируется.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».

