Украина может обанкротиться к весне без нового внешнего финансирования. Об этом пишет британская газета The Gaurdian.

«По оценкам Европейской комиссии, Киеву потребуется около 136 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах для финансирования обороны и поддержания функционирования страны. Без новых средств к весне Украина рискует обанкротиться и оказаться неспособной платить солдатам, учителям и полицейским», — говорится в публикации.

18 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что в случае конфискации активов Euroclear в России может запуститься эффект «снежного кома». Компания Euroclear не сможет соответствовать ожиданиям своих клиентов, под угрозу будет поставлена ее стабильность. Бельгийский премьер подчеркнул, что это станет «финансовым кошмаром» для компании.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее в Германии обеспокоились «длинной рукой» Путина в Европе.