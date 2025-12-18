На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали, когда Украина может стать банкротом

Guardian: Украина может обанкротиться к весне без нового внешнего финансирования
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Украина может обанкротиться к весне без нового внешнего финансирования. Об этом пишет британская газета The Gaurdian.

«По оценкам Европейской комиссии, Киеву потребуется около 136 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах для финансирования обороны и поддержания функционирования страны. Без новых средств к весне Украина рискует обанкротиться и оказаться неспособной платить солдатам, учителям и полицейским», — говорится в публикации.

18 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что в случае конфискации активов Euroclear в России может запуститься эффект «снежного кома». Компания Euroclear не сможет соответствовать ожиданиям своих клиентов, под угрозу будет поставлена ее стабильность. Бельгийский премьер подчеркнул, что это станет «финансовым кошмаром» для компании.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее в Германии обеспокоились «длинной рукой» Путина в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами