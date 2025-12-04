На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье увеличили число сфер, закрытых для труда мигрантов

В Приморском крае мигрантам запретили работать в 88 сферах
Telegram-канал «Петербургская полиция»

Власти Приморского края увеличили с 36 до 88 число сфер, на работу в которых нельзя нанимать мигрантов. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко.

К действующим запретам на труд иностранцев в отраслях, которые критически важны для функционирования систем жизнеобеспечения и социальной сферы, прибавились ограничения в сферах информации и связи, торговли, фармацевтики, финансов и страхования, культуры, деятельности общественных и некоммерческих организаций (НКО).

25 ноября государственное собрание Башкирии приняло в первом чтении закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), взимаемого с трудовых мигрантов. Депутаты приняли решение увеличить коэффициент для расчета НДФЛ с 2,0239 до 2,4924.

22 ноября в Санкт-Петербурге начали действовать ограничения в отношении мигрантов, работающих курьерами по патенту. При этом курьеры, которые в соответствии с постановлением больше не могут выполнять доставки, могут перейти на доступные в сервисах альтернативные роли — например, стать кладовщиками или сборщиками заказов.

Ранее трудовым мигрантам ужесточили условия получения полиса ОМС.

