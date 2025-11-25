На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии приняли закон о повышении налогов для мигрантов

ЗАКС Башкирии принял в первом чтении закон о повышении НДФЛ для мигрантов
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Государственное собрание Башкирии приняло в первом чтении закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), взимаемого с трудовых мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты приняли решение увеличить коэффициент для расчета НДФЛ для мигрантов с 2,0239 до 2,4924.

«С учетом нового коэффициента фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для этой категории работников составит 8,5 тыс. в месяц», — сообщил журналистам председатель башкирского Госсобрания Константин Толкачев.

Коэффициент для НДФЛ был рассчитан с учетом того, что в первые семь месяцев 2025 года больше всего иностранных работников было занято в строительстве и сельском хозяйстве, где средний размер заработной платы составляет 68,4 тыс. и 52,9 тыс. рублей в месяц. Согласно законодательству региона. мигранты выплачивают фиксированный авансовый платеж по НДФЛ, который приблизительно равен размеру НДФЛ, который уплачивают граждане РФ, работающие в аналогичных сферах.

«Это защитит интересы наших граждан и в то же время позволит сбалансировать спрос и предложение рабочей силы в случае ее дефицита», — заявил Толкачев.

До этого глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «будет избавляться» от мигрантов, которые не следуют российским законам и обычаям. Он отметил, что в Башкирии пока не приняли никаких ограничений на виды деятельности для иностранных рабочих — в отличие от других регионов. По его словам, башкирские власти не видят такой необходимости.

Ранее в Башкирии осудили иностранца, легализовавшего более 500 мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами