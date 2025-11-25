В Башкирии приняли закон о повышении налогов для мигрантов

Государственное собрание Башкирии приняло в первом чтении закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), взимаемого с трудовых мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты приняли решение увеличить коэффициент для расчета НДФЛ для мигрантов с 2,0239 до 2,4924.

«С учетом нового коэффициента фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для этой категории работников составит 8,5 тыс. в месяц», — сообщил журналистам председатель башкирского Госсобрания Константин Толкачев.

Коэффициент для НДФЛ был рассчитан с учетом того, что в первые семь месяцев 2025 года больше всего иностранных работников было занято в строительстве и сельском хозяйстве, где средний размер заработной платы составляет 68,4 тыс. и 52,9 тыс. рублей в месяц. Согласно законодательству региона. мигранты выплачивают фиксированный авансовый платеж по НДФЛ, который приблизительно равен размеру НДФЛ, который уплачивают граждане РФ, работающие в аналогичных сферах.

«Это защитит интересы наших граждан и в то же время позволит сбалансировать спрос и предложение рабочей силы в случае ее дефицита», — заявил Толкачев.

До этого глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «будет избавляться» от мигрантов, которые не следуют российским законам и обычаям. Он отметил, что в Башкирии пока не приняли никаких ограничений на виды деятельности для иностранных рабочих — в отличие от других регионов. По его словам, башкирские власти не видят такой необходимости.

Ранее в Башкирии осудили иностранца, легализовавшего более 500 мигрантов.