На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Николас Мадуро признал возможность отставки

CNN: Мадуро согласился уйти в отставку через полтора года
true
true
true
close
Ariana Cubillos/AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов прекратить исполнение своих полномочий, однако не раньше, чем через 18 месяцев. Об этом сообщает CNN.

Как утверждает канал, часть американских чиновников рассматривала предложенный венесуэльским лидером сценарий как возможный выход из кризиса, однако Белый дом решил добиваться безотлагательной отставки Мадуро.

Источники CNN также отметили, что Мадуро и его соратники связались с Белым домом по нескольким каналам и сейчас обсуждают с американской стороной, каким может быть взаимодействие между странами.

30 ноября президент США Дональд Трамп пригрозил Мадуро возможными силовыми мерами в случае, если тот не покинет свой пост. До этого Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее соседний с Венесуэлой остров остановил с ней авиасообщение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами