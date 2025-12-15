На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне резко изменили отношение к новогоднему застолью

Союз потребителей: россияне меняют новогодний стол из-за ситуации в экономике
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Экономическая ситуация отразилась на подходе россиян к организации новогоднего застолья. В частности, теперь жители стали отказываться от дорогих продуктов и деликатесов, а также в силу санкций перешли на отечественные продукты и напитки, рассказал председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов Общественной Службе Новостей.

«Что очевидно — так это то, что реальность, в которой мы живем, стала другой после пандемии, после начала СВО и после экономических санкций. Естественно, все это повлияло на то, как мы празднуем Новый год. Однозначно можно заключить, что потребление перераспределилось в сторону отечественного производителя», — пояснил специалист.

На изменение структуры потребления продуктов на Новый год повлияли также инфляция и общая ситуация в экономике. В частности, граждане стали бережнее относиться к деньгам, стараясь экономить, отметил эксперт. Самым ярким примером он назвал красную икру, отметив, что обычно она считалась традиционным продуктом на новогоднем столе, но сегодня, с учетом стоимости от 10 тыс. рублей за 1 кг, многие от нее начали отказываться.

«Также могут меняться и модификации блюд, смотря на цену продуктов. Если какой-то ингредиент любимого салата резко дорожает, то его просто заменят — от традиции не отошли, и вроде как экономия», — добавил специалист.

Однако, несмотря на такую статистику, ситуацию на продовольственном рынке нельзя назвать катастрофической, убежден Койтов. Так, он напомнил, что в этом году по сравнению с минувшим «индекс оливье» вырос на 4%, тогда как раньше этот показатель достигал 12%. Это позитивное изменение, связанное с тем, что многие ингредиенты, включая овощи, упали в цене на 10-20%, заключил эксперт.

Напомним, россиян предупредили, что после 20 декабря цены на продукты снова вырастут и дойдут до пиковых значений. Как отмечал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод, в этом году потребители отреагировали на рост цен снижением спроса и переходом на более дешевую продукцию. На этом фоне снизилось потребление даже недорогой свинины и птицы. После праздников в январе магазины вряд ли будут откатывать цены назад — они сохранятся на том уровне, до которого вырастут в пиковый период, подчеркнул экономист.

Ранее россиянам рассказали о резком росте цен в январе-марте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами