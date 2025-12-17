На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили предложение отменить пенсию одной категории граждан

Бессараб: вопрос отмены социальных пенсий не будет рассмотрен Госдумой
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Вопрос отмены социальных пенсий россиянам не может быть рассмотрен в Госдуме. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

До этого общественный деятель Вадим Попов заявил, что россиян, которые за всю свою жизнь ни разу не были трудоустроены, следует лишить социальных выплат в старости.

Бессараб напомнила, что социальные выплаты в России являются гарантией по Конституции РФ.

«Хочу напомнить, что социальная пенсия по старости наступает на 5 лет позже общеустановленного срока. И не всегда получается так, что ее получают те, кто не работал совсем», — сказала депутат.

17 декабря журналисты ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда РФ сообщили, что наибольшее количество работающих пенсионеров проживает в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. В столице числится 502,5 тыс. трудящихся пенсионеров, в Подмосковье — 420,4 тыс., в Санкт-Петербурге — 333,9 тыс., в Краснодарском крае — 243 тыс. и в Свердловской области — 235,4 тыс.

Ранее россиянам напомнили об изменении размера пенсий в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами