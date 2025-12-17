В Госдуме оценили предложение отменить пенсию одной категории граждан

Вопрос отмены социальных пенсий россиянам не может быть рассмотрен в Госдуме. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

До этого общественный деятель Вадим Попов заявил, что россиян, которые за всю свою жизнь ни разу не были трудоустроены, следует лишить социальных выплат в старости.

Бессараб напомнила, что социальные выплаты в России являются гарантией по Конституции РФ.

«Хочу напомнить, что социальная пенсия по старости наступает на 5 лет позже общеустановленного срока. И не всегда получается так, что ее получают те, кто не работал совсем», — сказала депутат.

17 декабря журналисты ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда РФ сообщили, что наибольшее количество работающих пенсионеров проживает в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. В столице числится 502,5 тыс. трудящихся пенсионеров, в Подмосковье — 420,4 тыс., в Санкт-Петербурге — 333,9 тыс., в Краснодарском крае — 243 тыс. и в Свердловской области — 235,4 тыс.

Ранее россиянам напомнили об изменении размера пенсий в 2026 году.