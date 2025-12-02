На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мадуро заявил о готовности народа и вооруженных сил защищать страну

Мадуро: народ и армия готовы защищать Венесуэлу от империалистических угроз
Miraflores Palace/Reuters

Народ Венесуэлы и ее армия готовы защищать Боливарианскую республику от империалистических угроз. Об этом на многотысячном митинге в Каракасе заявил президент страны Николас Мадуро.

Он подчеркнул, что, согласно опросам общественного мнения, 94% венесуэльцев отвергают военную империалистическую угрозу и готовы защитить свою родину.

Мадуро отметил, что Венесуэла обладает собственной профессиональной доктриной обороны и 200 тысячами хорошо вооруженных военнослужащих, готовых защищать мир и суверенитет страны. Кроме того, в рядах различных подразделений правоохранительных органов состоят 200 тысяч полицейских.

По словам президента, Венесуэла на протяжении 22 недель подвергалась «психологическому террору», но за это время гражданское население, военные и полицейские готовились к защите страны. Мадуро подчеркнул, что на защиту родины встанет весь народ.

2 декабря агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 21 ноября предложил Мадуро покинуть страну вместе с семьей до конца недели.

Ранее на Западе рассказали, как Венесуэла может ответить на вторжение США.

