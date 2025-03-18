Путин заявил о желании Запада штамповать санкции против РФ

Путин: Запад не собирается стесняться и штампует пакеты санкций один за другим

Страны Запада не собираются стесняться и открыто угрожают РФ новыми пакетами санкций, штампуя их один за другим. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Причем если раньше западные так называемые элиты пытались придать этому противодействию хоть какую-то видимость приличия, то сейчас им, похоже, стесняться этого не нужно», — сказал Путин.

Лидер РФ подчеркнул, что санкции против нашего государства — это не временные меры, а механизм системного стратегического давления. По мнению президента, как бы не складывалась международная обстановка, у конкурентов России всегда будет стремление сдержать нашу страну и ослабить ее экономические и технологические возможности.

На этом же съезде Путин сообщил, что Запад ввел в отношении физических и юридических лиц из России 28 595 санкций. Это удалось посчитать министерству финансов РФ. Президент отметил, что это больше, чем против всех стран мира, причем кратно больше.

Путин отметил, что мощное санкционное давление на Россию подрывает свободу инвестиций и мировую торговлю.

Ранее в Совфеде рассказали, как санкции против России повлияли на ЕС.