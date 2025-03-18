Путин раскрыл число санкций, введенных против России

Путин: против РФ ввели 28 595 санкций — это больше, чем против всех стран мира

В отношении физических и юридических лиц из России введено 28 595 санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет РИА Новости.

По его словам, кажется, что сами инициаторы потеряли счет санкциям, однако министерство финансов РФ посчитало.

«Я уверенно могу вам сказать — 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц», — сказал российский лидер.

Он отметил, что это больше, чем против всех стран мира, причем кратно больше.

14 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации. По его словам, США сознательно воздерживаются от введения дополнительных санкций, несмотря на наличие технических возможностей, поскольку хотят вовлечь Россию и Украину в переговорный процесс для достижения мирного урегулирования.

До этого агентство Reuters писало, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) согласовали итоговое совместное заявление, которое включает предупреждение России о возможных дополнительных санкциях в случае отказа от соглашения о прекращении огня.

Ранее в Совфеде рассказали, как санкции против России повлияли на ЕС.